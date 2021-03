WidgetPod affiche un lecteur pour Apple Music et Spotify dans un widget

Si iOS 14 a permis l’introduction des widgets sur l'écran d'accueil de l'iPhone et de l'iPad, les réalisations d’Apple sont parfois limitées. C’est le cas de Musique dont le widget ne montre que les chansons récemment jouées. Il n’y a pas la possibilité de contrôler la lecture. Et du côté de Spotify, c’est la même chose.



Heureusement, WidgetPod est arrivée.



WidgetPod : un widget de lecture pour Apple Music et Spotify

WidgetPod est une nouvelle application qui résout exactement ce point avec un widget « Lecture en cours » qui fonctionne à la fois pour Apple Music et Spotify.



Il existe d'autres applications qui offrent des widgets en cours de lecture, mais WidgetPod offre de nombreuses options de personnalisation pour changer le style des widgets disponibles. L'application a été conçue par Aditya Rajveer, le même développeur que Marvis Pro.

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, WidgetPod vous guide afin de créer vos propres widgets musicaux à ajouter à l'écran d'accueil iOS. Les utilisateurs peuvent définir le thème du widget sur clair, foncé ou même choisir une couleur d'arrière-plan personnalisée. Il vous permet également de modifier la couleur d'accentuation des boutons et du texte, ou même d'ajouter une image d'arrière-plan.



Il existe des widgets de petite et moyenne taille, qui affichent respectivement soit la chanson en cours, soit la chanson et des commandes multimédias. Sur ce point, il reste encore des efforts à faire puisque les widgets d’Apple ne sont pas prévus pour avoir des interactions hormis un tap qui ouvre l’application. Le développeur a du feinter et cela crée quelques problèmes par moment.



WidgetPod est disponible gratuitement sur l'App Store, mais la compatibilité Spotify nécessite un achat intégré de 2,29€.

