Brave se lance dans le moteur de recherche et lance "Brave Search"

Il y a 1 heure

Julien Russo

1

Brave est l'une des alternatives les plus intéressantes à Google Chrome, ce navigateur s'engage à protéger votre vie privée et limiter au plus bas niveau le tracking pour les publicités ciblées. Après s'être lancé sur le marché des navigateurs internet puis des VPN, Brave se lance désormais dans la recherche internet et devient un concurrent direct pour Google !

Voici Brave Search

La collecte de vos données personnelles et historiques de recherche ne cesse de s'intensifier avec le temps. Pourquoi ? Parce que ces données sont revendues à des entreprises tierces à prix d'or, un business très lucratif que certains groupes comme Facebook exploitent depuis des années.

Cependant, dans ce monde où la moindre action que vous faites sur internet est enregistrée dans un serveur bien loin de chez vous, quelques entreprises osent remettre les pendules à l'heure et bloquent le tracking permanent pour récolter vos données personnelles.



Brave est l'une des sociétés qui a décidé de lutter contre cette habitude qui est devenue trop banale de nos jours. Après un joli succès en navigateur web open source et en VPN, Brave a décidé de s'attaquer à un gros poisson : Google.

En effet, l'entreprise souhaite devenir l'un des acteurs majeurs sur le marché des moteurs de recherche !



Pour cela, Brave a lancé son projet "Brave Search" qui consiste à proposer une plateforme où vous pourrez faire vos recherches internet, sans être surveillé par un géant américain (pour ne pas mentionner Google).

Pour accélérer son projet et ne pas commencer au point zéro, l'entreprise a décidé de racheter Tailcat, l'équipe derrière cette firme était responsable de la recherche et du navigateur de confidentialité chez Cliqz.

Grâce à cette acquisition, Brave va pouvoir démarrer son projet avec des bases solides et des connaissances indispensables sur le marché de la recherche en ligne.



Pour Brave Search, le mot d'ordre sera la discrétion. La phrase d'entête est directe et veut tout dire : "Cherchez sans laisser de trace".

Le service n'est même pas encore lancé que l'entreprise dévoile déjà les atouts de passer par son moteur de recherche, il est indiqué qu'aucune collecte de données ne sera effectuée, que les utilisateurs seront une priorité et que l'amélioration du moteur de recherche se fera à la base de contributions anonymes.

Pour l'instant, il n'y a aucune date pour la disponibilité de Brave Search, cependant le lancement devrait bien avoir lieu cette année. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire pour participer à l'accès anticipé !

À noter que pour les utilisateurs du navigateur internet Brave, vous aurez toujours le choix d'utiliser le moteur de recherche que vous souhaitez, l'entreprise affirme que rien ne sera imposé.



