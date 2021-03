GameOn : enregistrez vos clips de jeu sur iPhone et iPad

À l'heure ou le jeu sur mobile se démocratise de plus en plus surtout avec l'arrivé de certains services comme xCloud par exemple, il y a fort à parier pour que ce genre d'application prenne du galon au fil du temps. Même si malheureusement, pour le moment, l'application n'est pas disponible sur notre territoire. Dès que ce sera le cas nous n'hésiterons pas à vous le faire savoir.

L'objectif principal de cette application, vous permettre (tout comme les consoles) d'enregistrer vos clips pendant vos parties. Grâce au système, vous pouvez sauvegarder de 30 secondes à 5 minutes ce qu'il vient de se passer durant votre session. L'application est compatible avec plus de 1000 jeux dont les fameux PUBG Mobile, Brawl Star... Outre l'enregistrement des parties, GameOn propose également plusieurs options.

Le groupe Amazon possède énormément de services connus par tous mais s'il y en a bien un que nous ne connaissons pas ici en Europe c'est l'application GameOn. Cette application disponible sur Android depuis novembre 2020 est désormais présente sur l'App Store et donc sur iPhone et iPad (pas en France malheureusement).

GameOn: Record Game Clips est une application qui appartient à Amazon et qui permet d'enregistrer vos meilleurs moments sur vos sessions de jeux vidéo mobile et tablette.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.