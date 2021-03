Soro créé des raccourcis Siri pour vos enceintes Sonos

Une fois le raccourci créé, il ne vous restera plus qu'à cliquer dessus ou encore demander à Siri de le lancer. Il sera donc beaucoup plus simple de lancer la musique, régler le volume, modifier certains paramètres... Vous pourrez bien évidemment ajouter le raccourci en question à votre écran d'accueil en tant que widget.

Soro étend Siri et l'application Raccourcis avec 24 nouvelles actions pour contrôler vos haut-parleurs Sonos. Créez des actions et des flux de travail rapides pour contrôler vos haut-parleurs avec l'application Raccourcis à l'aide de widgets, de commandes vocales Siri ou d'automatisations.

Si vous êtes en possession d'une ou de plusieurs enceintes de la marque Sonos , les explications qui vont suivre risquent de vous plaire. Voici la toute nouvelle application baptisée Soro. Grâce à cette app, vous allez pouvoir intégrer avec Siri et générer une multitude de raccourcis pour vos enceintes Sonos. Le développeur s'est exprimé :

Soro - For Sonos est une toute nouvelle application disponible sur l'App Store qui permet aux possesseurs d'enceintes de la marque Sonos de créer des raccourcis et donc d'interagir avec Siri.

