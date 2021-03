Un ingénieur d'Apple a suggéré à Pandora de passer par le jailbreak

Alexandre Godard

Les dirigeants de Pandora ont accordé une interview cette semaine et c'est à cette occasion que nous avons appris une petite anecdote datant de 2007. Apple conseillait alors de passer par le jailbreak pour distribuer l'app de streaming. Non vous ne rêvez pas, c'est visiblement le conseil d'un des ingénieurs à cette époque-là.

Apple conseille le jailbreak (2007)

Pandora qui est aujourd'hui un service reconnu de streaming musical aux Etats-Unis s'est exprimé lors d'une interview accordée à Vice sur le tout début de la création de la société dans les années 2000. Au-delà de ce qui a été longuement expliqué, une information précise a retenu notre attention. Selon eux, lors de la sortie du tout premier iPhone en 2007, l'un des principaux ingénieurs d'Apple à ce moment-là, Scott Forstall, aurait suggéré aux développeurs de Pandora l'utilisation d'iPhone jailbreakés pour faire parvenir le service sur l'iPhone.

Il est clair qu'aujourd'hui, tout cela a bien évolué et Apple déconseille même de jailbreak son iPhone mais si l'on se resitue dans le contexte, en 2007, l'App Store n'existe pas encore (il est arrivé en 2008) et donc le seul moyen d'implanter son service dans l'iPhone passe par une application web. C'est d'ailleurs l'absence d'App Store au tout début qui a motivé les premiers petits génies à créer des outils de jailbreak qui, pour rappel, sont des solutions non reconnues par Apple.

Forstall a déclaré que ce ne serait pas une perte de temps de jailbreaker certains iPhone et d'utiliser le genre de boîtes à outils détournées qui étaient distribuées par d'autres personnes pour créer une application Pandora native.

Bien évidemment une fois la sortie de l'App Store en 2008, Pandora était l'une des toutes premières applications disponibles et il aura fallu seulement cinq petites années pour que 80% des utilisateurs passent sur l'application pour se servir du service. Cette petite anecdote nous rappelle à quel point la technologie avance à une vitesse phénoménale et même si les voitures volantes ne sont pas pour tout de suite, la progression en 13 ans est juste exceptionnelle. On se retrouve dans 13 ans (2034) pour une anecdote de ce genre sur la puce M1 qui à l'heure actuelle nous paraît magique mais qui en 2034 nous fera à coup sûr doucement rire.



