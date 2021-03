L'iPhone 13 Pro aurait bien la stabilisation d'image optique du 12 Pro Max

Il y a 1 heure (Màj il y a 11 min)

Alban Martin

1

Apple a introduit la stabilisation d'image optique par déplacement de capteur uniquement pour l'iPhone 12 Pro Max l'année dernière. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle confirmation que l'iPhone 13 Pro bénéficiera également de cette fonctionnalité.

Publicité

L'exclusivité de l'iPhone 12 Pro Max bientôt terminée

Digitimes rapporte que les fournisseurs japonais de VCM (moteurs à bobine mobile), principalement Alps Alpine et Mizumi, ont demandé à leurs contractants basés à Taiwan, dont Audix, d'augmenter leur capacité de production d'environ 40% d'ici la fin juin ou début juillet 2021.



Alps Alpine et Mizumi sont deux principaux fournisseurs de VCM utilisés dans l'iPhone 12 Pro Max. Apple mettra à niveau les objectifs ultra grand angle des caméras arrière pour les nouveaux modèles d'iPhone qui seront lancés au second semestre 2021 en adoptant l'OIS à déplacement de capteur (stabilisation optique de l'image) et la mise au point automatique (AF).

Le rapport explique ensuite qu'il est possible qu'Apple adopte l'OIS et l'AF à décalage de capteur pour les caméras frontales des iPhone 13 Pro ainsi que dans tous les nouveaux modèles d'iPhone 2022.



La fonction de stabilisation d'image par déplacement du capteur d'Apple aide pendant la photographie dans des conditions de faible éclairage. Ce qui rend l'iPhone 12 Pro Max meilleur que ses homologues.



Apple affirme également que sa technologie de stabilisation d'image par déplacement de capteur est capable de stabiliser une image plus de 5000 fois en une seconde, ce qui est une grande amélioration par rapport au taux actuel de 1000 fois offert par le système de stabilisation optique d'image classique.