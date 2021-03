Le transfert de vos photos iCloud vers Google Photos est désormais possible

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

1

Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir Apple s'ouvrir à des services concurrents pour faciliter la vie de ses clients ! La firme de Cupertino sait que Google Photos est l'un des acteurs les plus importants sur le marché du stockage de photos et vidéos. C'est pour cette raison qu'Apple a débloqué la possibilité de transférer vos photos et vidéos iCloud vers votre espace de stockage sur Google Photos.

Publicité

iCloud et Google Photos

Vous êtes très nombreux à profiter de Google Photos pour uploader vos photos et vidéos afin que celles-ci soient en sécurité en cas de vol ou de perte de vos données dans votre iPhone.

Depuis maintenant de nombreuses années, Apple propose de synchroniser automatiquement vers iCloud tous les nouveaux contenus enregistrés dans l'application Photos de votre iPhone ou iPad. Une option qui est recommandée pour retrouver vos photos et vidéos sur les autres produits Apple, mais aussi pour libérer du stockage sur votre appareil, puisque les vidéos en 4K et les photos à haute résolution, ça peut prendre beaucoup de place.



Malheureusement, Apple ne propose pas encore la synchronisation automatique vers des services cloud tiers. C'est pour cela que la firme de Cupertino a fait un geste pour faciliter le transfert de vos photos d'iCloud vers le service de Google.

Dès maintenant, vous allez pouvoir vous rendre dans la gestion de vos données sur le site d'Apple. Une fois authentifié, vous trouverez une catégorie nommée "Transférer une copie de vos données" avec une ligne "Demandez le transfert d'une copie de vos données".

Voici ce qui s'affichera quand vous aurez cliquez dessus...

Apple vous montrera la quantité de photos et vidéos qui sont enregistrées dans votre compte iCloud, vous aurez aussi la taille des données stockées. Dès que vous aurez pris connaissance des informations, Apple vous demandera la destination que vous souhaitez, l'unique choix est Google Photos. Le géant californien ne propose pas encore d'autres services.

Sélectionnez la destination, vous aurez à cocher les cases de ce que vous voulez envoyer.

Cliquez ensuite sur "Continuer", Apple vous demandera de lier votre compte Google Photos à votre compte iCloud. Pour réaliser cette action, le site d'Apple vous affichera une page d'authentification qui vous invitera à saisir l'identifiant et le mot de passe de votre compte Google.

Que se passe-t-il quand le transfert a commencé ?

Dès le transfert de vos photos et vidéos sera lancé, Apple vous enverra immédiatement un mail vous avertissant de la procédure qui vient d'être enclenchée. Une attente de 3 à 7 jours sera nécessaire. Selon Apple, il s'agit d'un délai sécurisé pour vérifier si c'est bien vous qui êtes à l'origine de cette manipulation. Apple prend cette action très au sérieux puisqu'il s'agit de contenus qui peuvent parfois être très personnels.

Publicité

Quand le transfert aura été finalisé, vous recevrez un autre mail vous indiquant que l'envoi vers Google Photos s'est réalisé avec succès.

Bien évidemment, toutes vos photos et vidéos resteront au même endroit dans iCloud, rien ne sera supprimé. Il s'agit ici d'une copie vers le service de Google et non d'un envoi avec suppression sur iCloud.



Cette nouvelle fonctionnalité qui a été mise en avant par Apple via une fiche d'assistance, elle est disponible en Europe, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège, en Suisse et au Royaume-Uni.

Télécharger l'app gratuite Google Photos