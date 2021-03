WWDC 2021 : une édition encore en ligne cette année

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Medhi Naitmazi

Le monde étant en grande partie sous cloche en juin 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, Apple organisait pour la première fois sa conférence mondiale des développeurs 2020 exclusivement en ligne, permettant aux développeurs du monde entier d'y assister gratuitement. Et la WWDC 2021 devrait être sur le même principe.

Bientôt l’annonce de la WWDC 2021

Chaque année, Apple organise une keynote pour l'ouverture de la WWDC. L'entreprise dévoile les nouveautés d'iOS, de watchOS, de macOS, de tvOS et d'iPadOS à des milliers voire des millions de développeurs.

La WWDC numérique d'Apple a été un succès, la société proposant des ateliers en ligne, des sessions de développement, etc. Par la suite, les autres Apple Events ont appliqué la même règle jusqu’à maintenant en privilégiant la vidéo, de la même manière que chez les autres entreprises.



En effet, avant qu'Apple ait annulé la présence physique de la WWDC 2020 et opté pour un événement numérique, d'autres événements majeurs ont été contraints d'annuler à l'avance, notamment l'E3, le MWC et d'autres comme Google I/O ou Facebook Connect.



Malgré l’arrivée d’un vaccin, il semble peu probable qu’on puisse assister à un grand événement en personne d'ici juin 2021. Les futurs salons comme le San Diego Comic Con, Anime Expo et l’E3 ont tous décidé de ne pas organiser d'événements physiques cette année encore. Et ils sont tous prévus pour juin et juillet.



Le retour à un événement traditionnel de la WWDC, ne se fera donc probablement pas cette année.

À bien des égards, le format numérique d'Apple est plus accessible car personne ne doit payer 1599 $ pour un billet ou se rendre à San Jose, en Californie, pour l'événement lui-même. Il est donc tout à fait possible que le format numérique continue d'une manière ou d'une autre, même lorsque les rassemblements physiques seront à nouveau possibles.

Date de la WWDC 2021

Concernant la date d’ouverture de la WWDC 2021, il faudra encore patienter étant donné que l’an dernier la firme avait donné l’information le 5 mai, bien après avoir expliqué que le keynote et les ateliers seraient exclusivement en ligne. Mais gageons que la firme reparte sur des bases plus classiques avec un événement début juin et non pas fin juin comme en 2020.