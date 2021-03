Le Président Biden recrute un assistant spécial pour gérer les GAFAM

Alexandre Godard

À peine deux mois après son intronisation en tant que Président des Etats-Unis, Joe Biden recrute une personne dont le rôle sera de l'informer sur le monopole que mène la Big Tech. Au-delà de donner son avis, cette personne pourrait avoir le droit de mener les fameuses enquêtes antitrust contre ces entreprises. Explications.

Joe Biden va s'occuper de la Big Tech durant son mandat

Donald Trump n'est plus, désormais c'est Joe Biden qui est à la tête des Etats-Unis. Avec ce changement de Président, énormément de personnes se sont demandés quel était l'avis personnel de Biden en ce qui concerne la Big Tech (Amazon, Apple, Google, Microsoft...). Si nous avons pu voir que Trump semblait plutôt enclin à les laisser tranquille, cela semble bien différent avec Biden qui connaît l'importance de ces sociétés mais qui ne compte pas leur laisser les pleins pouvoirs.



C'est pourquoi nous apprenons en ce vendredi 5 mars 2021 que Tim Wu, professeur de droit à l'Université Columbia, est nommé comme "assistant spécial de la technologie et de la politique de la concurrence". Cette personne n'est pas n'importe qui car elle a un avis très tranché sur la question. Selon Wu, les géants de la technologie ont beaucoup trop de pouvoir depuis bien longtemps et quelques enquêtes antitrust seraient les bienvenues.

D'après lui, les intérêts des consommateurs doivent être favorisés par rapport à ceux des grandes entreprises et non l'inverse. Apple avec son App Store qui ne cesse de faire du bruit à travers le monde ne semble pas être en ligne de mire (pour le moment). Le premier point essentiel visé par Wu serait le rachat d'une multitude d'entreprises par les grandes entreprises qui leur permet de créer une situation de monopole. On pense par exemple à Facebook avec l'acquisition de WhatsApp et d'Instagram.



Elizabeth Warren, démocrate du Massachusetts a donné son sentiment sur la personnalité de Tim Wu :

Tim a longtemps été un défenseur de la concurrence antitrust, et il a poussé les fonctionnaires à rompre et à maîtriser la Big Tech, je suis content de le voir dans ce rôle.

Vous l'aurez compris, si ces quatre dernières années ont été plutôt tranquille pour les géants américains de la technologie sur le plan antitrust américain, l'avenir semble bien plus compliqué même s'il faut rappeler qu'avec une telle puissance économique, même l'Etat en personne aura parfois du mal à imposer ses idées face à des entreprises plus riches que certains pays.



