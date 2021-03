Sonos Roam : un nouveau haut-parleur prévu pour Avril

Guillaume Gabriel

Il semblerait qu'une nouvelle fuite ait eu lieu sur le Net, et ce dernier concerne le fabricant américain d'électronique Sonos. En effet, il semblerait que la firme devait prochainement commercialiser un nouveau haut-parleur du nom de Room : hélas, les informations sont d'ores et déjà disponibles.

Il mesurera 6,5 ​​x 2,5 x 2,5 pouces, ce qui est plus petit que le premier haut-parleur portable de la société Sonos Move et similaire à d'autres haut-parleurs du marché

Sonos prévoir de lancer le Sonos Roam, un petit haut-parleur

Ce sont nos confrères de The Verge qui ont publié l'information : Sonos s'apprêtait à présenter un nouvel haut-parleur, plus petit que les précédents, qui se rapprochent des UE Boom et JBL Xtreme. Lancé en avril prochain, le Roam sera lancé au prix de 169 $ et sera livré avec un câble de chargement USB.



Le haut-parleur sera disponible en noir ou en blanc, pourra lire de l'audio via Wi-Fi et Bluetooth et devrait proposer une autonomie de 10 heures avec une charge complète et elle sera entièrement étanche. L'annonce devrait se faire le 9 mars avec une commercialisation prévue le 20 avril.



En supplément, il sera possible d'acquérir une station de chargement sans fil au prix de 49$. Soit 209$ l'ensemble.