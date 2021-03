TikTok : vous pouvez poser des questions aux créateurs de vidéos

Maintenant que Instagram s'est lancé dans les vidéos courtes, TikTok n'a plus d'autres choix que d'innover et de proposer des nouveautés qui vont fidéliser ses utilisateurs. L'une des dernières idées de TikTok, c'est d'intégrer des questions/réponses entre utilisateur et créateur de vidéo. La fonctionnalité va prochainement être disponible et l'intégration va se démarquer des commentaires !

TikTok annonce l'arrivée des questions/réponses

En observant sa communauté et les commentaires postés, TikTok a remarqué que la majorité des messages laissés sur les vidéos étaient des questions. Les utilisateurs sont curieux et souhaitent très souvent poser des questions directement à l'auteur de la vidéo.

En général ce qui revient le plus ce sont des questions basiques, mais qui reste souvent sans réponse et noyé parmi les centaines de commentaires (sur les vidéos populaires).

TikTok a décidé de réagir et proposer une meilleure intégration pour permettre aux créateurs de vidéos de répondre plus facilement aux questions de leurs followers.



Dans un billet de blog, TikTok a informé sa volonté de mettre en place un système de "tag" qui permettra à n'importe quel utilisateur de transformer un commentaire en question. L'ensemble des personnes qui verront la vidéo pourront voir votre échange avec le créateur de la vidéo, ce qui évitera de poser deux fois la même question !

La réponse pourra être sous forme écrite ou en réponse vidéo.

Dans son communiqué, TikTok explique :

Les questions et réponses constituent une grande partie des conversations sur TikTok. Les téléspectateurs posent des questions pour en savoir plus sur un créateur et approfondir le contenu, et les créateurs répondent aux questions du public pour se connecter directement avec leurs communautés. Aujourd'hui, nous facilitons plus que jamais l'engagement des gens avec la sortie de TikTok Q&R, une nouvelle fonctionnalité de questions-réponses qui donne aux téléspectateurs et aux créateurs de nouvelles façons de se connecter. Dans les vidéos, les utilisateurs pourront désigner leurs commentaires comme questions-réponses, qui sont ensuite étiquetées comme questions dans la section commentaires. Cela permet à un créateur d'identifier rapidement les questions et d'y répondre dans les commentaires de ses vidéos.



TikTok a commencé à déployer au cours de la nuit cette nouvelle fonctionnalité, il vous suffit de télécharger la dernière version de l'application pour en profiter. À noter que les questions-réponses sont désactivées par défaut, il faudra vous rendre dans les paramètres de l'application pour activer la fonctionnalité. Assez étrange pour une nouveauté qui pourrait monter en popularité assez rapidement !



