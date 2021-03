Bientôt le clap de fin pour l’iMac Pro ?

L'iMac Pro semble vivre ses dernières heures car l'Apple Store a supprimé cette nuit toutes les configurations personnalisées possibles à la commande pour le produit. Le seul modèle actuellement disponible à l'achat est la configuration de base à 5499€ et l'Apple Store dit qu'elle n'est disponible que «dans la limite des stocks disponibles».



Certaines variantes restent disponibles chez des revendeurs tiers.

Un ordinateur Apple qui reste confidentiel

L'iMac Pro a été introduit en 2017 pour offrir des ordinateurs tout-en-un plus puissants aux clients haut de gamme souhaitant des processeurs Intel Xeon comme station de travail. Le châssis était identique à l’iMac de base à l'exception d'un système de refroidissement plus efficace et de la finition en aluminium gris sidéral. Même la souris et le clavier était gris foncés.



Cependant, il n'a jamais été clair si l'iMac Pro avait trouvé son public avec un prix d’appel très haut perché. Il se situe dans un segment de niche du marché et est finalement en concurrence avec la tour Mac Pro 2019 qui permet d’associer plus d’accessoires et d’écran tier, pour un prix équivalent.

Voici la configuration de base de l’iMac Pro encore en vente :

Processeur Intel Xeon W 10 cœurs à 3 GHz

Turbo Boost jusqu’à 4,5 GHz

32 Go de mémoire ECC à 2 666 MHz, configurable jusqu’à 256 Go

SSD de 1 To

Radeon Pro Vega 56 avec 8 Go de mémoire HBM2

10 Gigabit Ethernet

Quatre ports Thunderbolt 3

Écran Retina 5K de 27 pouces d’une résolution de 5 120 x 2 880 pixels (P3)

Prix : 5 499,00 €

Le nouvel iMac pour remplacer l’iMac Pro ?

Est-ce qu’Apple va le tuer ? C’est possible, car les rumeurs indiquent un renouvellement de l’iMac dans le courant de l’année en cours, avec notamment des CPU et des GPU Apple Silicon de nouvelle génération. Les performances et l'efficacité de la puce M1X (ou peu importe son nom) élimineront probablement le besoin pour Apple de doubler la gamme de produits iMac puisque tous les modèles seront plus véloces que les modèles sous Intel.



Cette rumeur a été en partie confirmée par les problèmes d'approvisionnement sur certains iMac 21,5 pouces.



On s'attend à ce qu'Apple lance un iMac radicalement repensé avec des bordures minces et un design carré, similaire au style de l'Apple Pro Display XDR. Cependant, la date de lancement exacte des nouveaux iMacs n'est toujours pas claire. La plupart des rapports indiquent une sortie estivale à peu près en même temps que la WWDC 21.



Vous attendez un nouvel iMac 2021 avec une puce Apple ?