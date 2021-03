MonkeyBox 2: Cards est en précommande sur l'App Store

Du nouveau à venir sur l'App Store, et c'est prometteur ! En effet, depuis quelques heures, il est possible de précommande le jeu Cards! – MonkeyBox 2 (v1.0, 103 Mo, iOS 13.2) qui n'est autre que la suite du premier opus développé par le studio TheCodingMonkeys qui a notamment porté Carcassonne.

Prévu pour le 15 avril sur iOS, on parle d'une aventure remplie d'énigmes qui prend la forme de plusieurs cartes à compléter pour avancer dans les chapitres. Voici le trailer de Cards :

Forêts luxuriantes, océans sauvages et grottes hurlantes. Montgolfières, chats et déserts mortels. Frayez-vous un chemin à travers un monde dangereux. Votre destin réside dans un jeu de cartes.

Cartes est une aventure avec des puzzles axés sur l'histoire qui utilise un jeu de cartes pour décrire son récit, et qui promet d'être simple à maîtriser grâce aux commandes mobiles intuitives, qui se composeront d'une série de balayages et de taps. C'est définitivement une perspective différente de son prédécesseur Polarized qu’on a hâte de découvrir le 15 avril prochain !



Le jeu sera disponible au prix de 2,29€ !

Cards, Cats and Curiosity!



Puzzle adventure

»Cards! – MonkeyBox 2«

comes to iOS in April 2021



Preorder now with a discounthttps://t.co/0sgs1Hpkuj pic.twitter.com/qpkT3snuux