Le Cybertruck devrait se montrer au second semestre 2021 d'après Elon Musk

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

Il y a plus d'un an, Elon Musk a tenté de présenter son Cybertruck sur scène au grand public mais cela ne s'est pas très bien passé. Voilà pourquoi nous n'en avons plus entendu parler depuis mais d'après l'une de ses réponses sur Twitter, on devrait le revoir au second semestre de cette année.

Le Cybertruck revient d'ici la fin d'année

Rappelez-vous, en novembre 2019, Elon Musk montait sur scène pour nous présenter son Cybertruck censé résister à tous les chocs possibles grâce à ses matériaux semblables à ceux présents sur la fusée SpaceX. Problème, lors de ce test grand public, lorsque le patron de Tesla a demandé à la personne présente avec lui sur scène de jeter une pierre contre la vitre, celle-ci s'est tout simplement brisée/fendue en deux. Un deuxième lancé a également été effectué et rebelote, la deuxième vitre s'est elle aussi brisée.

Bien évidemment, Musk et ses équipes ont jugé que le Cybertruck était finalement loin d'être prêt pour le grand public et devait repasser à l'entrepôt pour quelques améliorations. Nous voilà donc en mars 2021 soit plus d'un an après et nous n'avons toujours aucunes nouvelles concernant le Cybertruck, à moins que...



Update probably in Q2. Cybertruck will be built at Giga Texas, so focus right now is on getting that beast built. — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2021



Ce samedi sur Twitter, une personne du nom de Gary Black a questionné Elon Musk sur une prochaine mise à jour ou non concernant le Cybertruck et visiblement, la réponse de l'homme le plus riche du monde est intéressante. D'après son tweet, une annonce "grand public" est prévue au second semestre 2021. On peut donc imaginer une annonce pour le mois de novembre soit deux ans pile après le flop. Espérons que ce coup-ci, la démonstration impressionne tout le monde dans le bon sens du terme.