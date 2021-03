L'interrupteur Philips Hue V2 est disponible

Le tout nouvel interrupteur Philips Hue débarque dans nos maisons à partir du 13 mars 2021. Une utilisation simplifiée et un design dans l'ère du temps devrait séduire ceux qui possèdent l'ancienne version.

L'interrupteur 2021 de Philips Hue

Pour les adeptes de la gamme d'éclaire connectée Philips Hue, voici une nouvelle qui risque de vous donner le sourire. Comme nous vous l'avions annoncé il y a quelques mois, Philips souhaitait sortir au premier semestre 2021 un tout nouvel interrupteur connecté. C'est désormais officiel, à partir du 13 mars, les livraisons commenceront et il est même possible de le précommander dès maintenant.

Pour rappel, cet interrupteur connecté sera composé de trois boutons contre quatre auparavant pour une utilisation simplifiée. Il vous sera possible d'allumer et d'éteindre vos lumières mais surtout de régler l'intensité de l'éclairage sans passer par l'application. Côté design, celui-ci possèdera des bords arrondis pour un côté ultra moderne et il devrait être plus facilement détectable dans le noir. Pour ce qui est du prix, le Philips Hue Dimmschalter Blanc V2 sera vendu au prix de 19.99 € sur Amazon.