Un iPhone 11 fonctionne encore après 6 mois au fond d'un lac

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Alban Martin

Quand on fait tomber son iPhone au milieu d'un lac signifie souvent la fin de l'histoire. Pour la plupart d'entre nous, le prochain "move" est de se rendre en Apple Store pour en acheter un nouveau. Mais pas Fatemeh Ghodsi.



Après avoir laissé tomber un iPhone 11 à Harrison Lake en Colombie-Britannique, Ghodsi a patienter pendant six mois avant de recevoir un SMS lui disant que quelqu'un avait retrouvé son iPhone.

Un iPhone 11 survie pendant des mois sous l'eau

L'iPhone 11 a en effet été repêché au fond du lac et il fonctionne encore.

Fatemeh Ghodsi était sceptique au début lorsqu'elle a reçu un message de quelqu'un disant avoir trouvé son téléphone près de six mois après l'avoir perdu à Harrison Lake.



Ghodsi, qui vit à Vancouver, était confuse et pensait qu'un de ses amis pourrait lui faire une farce. Mais elle a été vite convaincue et a fait le voyage à Chilliwack pour récupérer le téléphone, qui fonctionne toujours étonnamment.

Clayton Helkenberg et sa femme Heather auraient découvert l'iPhone perdu alors qu'ils faisaient un tour du lac un jour. Mieux, Helkenberg dit que l'iPhone a fonctionné tout de suite.

Helkenberg fait de la plongée, de la natation et du snorkeling depuis des années, mais début 2020 - avec du temps supplémentaire après avoir été licencié - il a commencé à concentrer ses efforts pour rechercher des objets perdus dans l'eau, ainsi que pour réaliser des missions de nettoyage des ordures. Parfois, il part en mission de plongée avec des amis et sa femme. Il a même lancé une chaîne YouTube pour documenter ses découvertes.



L'année dernière, il a trouvé plus d'une centaine de paires de lunettes de soleil, 26 téléphones portables et deux caméras GoPro. Cette année, il a déjà compté 35 paires de lunettes de soleil, cinq téléphones et une GoPro. Et bien évidemment, il y avait un iPhone 11.



"Je l'ai ramené à la maison, nettoyé la saleté et il s'est juste allumé, donc c'était assez incroyable", a-il dit. Après avoir retiré la carte SIM et l'avoir mise dans un autre téléphone, Helkenberg a pu entrer en contact avec le propriétaire du téléphone et permettre à l'iPhone de retrouver son propriétaire.



Bien qu'Apple dise que l'iPhone 11 est résistant à l'eau jusqu'à un certain point, à aucun moment il ne dit qu'il est étanche. De plus, même si c'était le cas, qui aurait miser un billet sur le smartphone après six mois sous l'eau ? La plupart des gens n'auront pas cette chance et il est préférable de faire attention et / ou de vous procurer un sac étanche pour votre iPhone si vous comptez l'emmener sur un plan d'eau.



Voici la vidéo si vous avez quelques minutes :