Keynote du 23 mars : AirTags, iPad Pro MiniLED, AirPods 3 et Apple TV 6

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

3

L'information n'est pas encore officielle, mais selon l'une des sources du leaker Jon Prosser, un Apple Event serait prévu pour le 23 mars 2021. Ce rendez-vous serait l'un des plus importants de l'année puisqu'on retrouverait la présentation d'un nouveau produit Apple, les très attendus AirTags. Les traqueurs d'objets seront mis en avant lors de l'événement, mais aussi d'autres produits qui seront renouvelés vers une nouvelle génération.

Une énorme surprise à venir

Toutes les rumeurs l'indiquent depuis plusieurs semaines, Apple prévoit bien un Apple Event pour le mois de mars. Comme nous sommes toujours en pleine crise sanitaire, celui-ci aura lieu en virtuel avec une diffusion en direct sur le site d'Apple, mais aussi sur YouTube où le géant californien est très actif depuis plusieurs années.

L'indiscrétion de l'Apple Event en mars a commencé avec la déclaration de Mark Gurman de Bloomberg qui affirmait que celui-ci aurait lieu le 16 mars.



Aujourd'hui, le leaker Jon Prosser dévoile sur son compte Twitter que finalement Apple aurait sélectionné la date du 23 mars. Prosser semble sûr de lui puisqu'il explique que cela vient de l'une de ses sources les plus fiables, une personne anonyme qui a un sacré palmarès de rumeurs qui se sont avérés exactes.

Ce choix de date est assez surprenant, puisqu'il s'agit de la même date que la présentation du OnePlus 9, serait-ce une petite provocation d'Apple ?

Toujours selon Prosser, Apple aurait préparé plusieurs surprises pour la première keynote de 2021. On retrouverait en "One More Thing" les AirTags, présenté comme des traqueurs d'objets pour retrouver vos clés de voiture, votre sac à main... ils seraient proposés au tarif de 49 dollars l'unité.

Cependant, ça ne sera pas la seule bonne nouvelle puisque le leaker parle aussi de la troisième génération des AirPods, d'une toute nouvelle Apple TV ou encore d'un nouveau modèle d'iPad Pro. Pour ce dernier, ça pourrait être l'arrivée de l'écran mini-LED et d'un processeur plus rapide !



À noter que Jon Prosser est rejoint par un autre leaker chinois réputé "DuanRui" qui possède lui aussi une source fiable qui affirme que tout va se passer le 23 mars.

L'officialisation de la date pourrait ne pas tarder.