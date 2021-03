T4 2020 : Apple a produit 77 millions d'iPhone d'après TrendForce

Alban Martin

Un nouveau rapport affirme qu'Apple a fabriqué quelque 69 millions d'unités d'iPhone 12 au cours du dernier trimestre de 2020, alors que le téléphone continue de dominer le marché de la tête et des épaules. Il s'agit notamment des trois meilleures ventes de modèles 5G.

Des ventes d'iPhone 12 en grande forme

Comme l'explique TrendForce, même si la part des modèles haut de gamme dans les ventes mondiales de smartphones a diminué en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, Apple a pu surmonter les vents contraires et conquérir des parts de marché en introduisant des modèles 5G très bien finis et en adoptant une stratégie de prix agressive. Apple a produit 77,6 millions d'unités d'iPhone sur le quatrième trimestre 2020, soit une augmentation de 85% sur un an, dépassant ainsi Samsung et se classant au premier rang parmi toutes les marques de smartphones. Il convient également de souligner que les appareils iPhone 12 représentaient environ 90% de la production d'iPhone au 4T20.

TrendForce affirme que la bonne fortune d'Apple se poursuivra en 2021, les ventes d'iPhone 12 demeurant fortes au premier trimestre de 2021, et continuant à représenter environ 80% de toutes les ventes d'iPhone.



Le rapport réitère également des informations en circulation sur l'iPhone 13, affirmant qu'Apple publiera une gamme similaire à l'iPhone 12, avec quatre appareils et trois tailles dont le fameux iPhone 13 Mini. TF parle de la puce A15 comme nouveauté, ainsi qu'un appareil photo amélioré. Le cabinet d'analyse indique qu'Apple produira 54 millions d'iPhones au premier trimestre de 2021. La production globale du marché devrait être d'environ 25% supérieure à celle d'il y a un an, probablement un signe direct de la récupération de la chaîne d'approvisionnement de la pandémie de coronavirus qui l'a touché l'année dernière.



Des rapports précédents similaires ont tous indiqué que le lancement de l'iPhone 12 a été spécatulaire, catapultant Apple à des ventes exceptionnelles dans le monde, notamment en Europe et au Japon.



De son côté, Samsung a affiché une baisse de de 14% de sa production de smartphones à 67 millions d'unités au cours du T4 2020, prenant ainsi la deuxième place du classement trimestriel. Ses performances ont été affectées par la concurrence des nouveaux iPhone et la fin des activités liées aux fêtes de fin d'année en Amérique du Nord et en Europe. Pour T1 2021, Samsung a publié à l'avance la nouvelle gamme de sa série phare Galaxy S21 afin de maintenir sa part de marché dans le segment haut de gamme. Dans le même temps, Samsung a adopté des tarifs promotionnels pour booster les ventes de ses derniers appareils. Le volume de production trimestriel des smartphones de Samsung atteindra probablement environ 62 millions d’unités au premier trimestre. Pour l'ensemble de 2021, TrendForce s'attend à ce que Samsung arrive en tête du classement annuel des marques par production.