Le Nikkei confirme une demande trop basse pour l’iPhone 12 Mini

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Selon le Nikkei Asia, Apple a réduit les commandes de tous les iPhones d'environ 20% par rapport à ses plans de décembre, l'iPhone 12 mini représentant la majorité de la réduction.



Conformément aux rapports précédents, l’article de nos confrères affirme que la demande pour l'iPhone 12 mini a été bien inférieure à ce qu'Apple attendait initialement.

L’iPhone 12 Mini en danger

Au départ, Apple visait initialement à sécuriser des composants de 96 millions d'iPhones pour la première moitié de 2021, y compris toute la gamme d'iPhone 12 et des modèles plus anciens comme l'iPhone 11 et l'iPhone SE, mais la société vise apparemment maintenant la production d’environ 75 millions d'unités au cours de cette période. C'est encore légèrement plus élevé que les expéditions d'iPhone à la même période l'année dernière.



Selon Nikkei Asia, la demande d’iPhone 12 mini a été si basse qu'Apple a même demandé à certains fournisseurs d'arrêter temporairement de construire des composants spécifiquement pour l'appareil de 5,4 pouces. Certains des composants et pièces de l'iPhone 12 mini ont été réaffectés à l'iPhone 12 Pro et à l'iPhone 12 Pro Max, selon une source proche de la chaîne d’approvisionnement.

On pense toujours qu'Apple connaît une demande importante pour ses trois modèles d'iPhone 12 haut de gamme, avec de fortes ventes d'appareils contribuant au chiffre d'affaires record d'Apple de 111,4 milliards de dollars enregistré au cours du trimestre de décembre.



Bien que la demande pour l'iPhone 12 mini puisse être inférieure à ce qu'Apple attendait initialement, la société devrait toujours lancer iPhone 13 mini cette année. D’après les derniers chiffres, la part du 12 mini était de 6% dans les ventes.



Selon vous, pourquoi Apple a-t-elle du mal à vendre son modèle de poche ? Nous pensons qu’il s’agit d’un excellent smartphone pour ceux qui ne cherchent pas un écran géant.