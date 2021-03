Un nouveau rendu du design des AirPods 3

Avant le lancement, nous avons mis la main sur un nouvel ensemble de rendus AirPods 3 provenant de fournisseurs. Le design présenté dans les rendus est probablement la version finale qui sera publiée sur le marché pour que tout le monde puisse l'acheter. La conception est à peu près conforme aux fuites de rendu précédentes, ressemblant à la conception des AirPods Pro. Il semble que les AirPods 3 auront une tige plus courte et seront livrés avec des embouts auriculaires remplaçables, similaires à ce que nous avons vu avec les AirPods Pro.

En attendant de savoir s'ils ont raison ou non, un nouveau rendu des AirPods 3 vient d'être publié par Gizmochina.

La date de présentation des AirPods 3 semble s'approcher à grands pas : on pense notamment aux récentes déclarations du célèbre analyste Ming-Chi Kuo qui affirme que nous devrions assister à une mise à niveau des AirPod cette année. Même son de cloche pour Mark Gurman qui mise sur une arrivée au cours du premier semestre 2021 tandis que Jon Prosser indique la date du mardi 23 mars pour la présentation officielle de nouveaux produits.

