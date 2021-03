Samsung vous donne rendez-vous le 17 mars pour un évènement Unpacked

Samsung aime donner des conférences en ligne qui portent généralement le nom Unpacked dans le titre. La toute dernière qui vient d'être annoncée ce matin contient le mot "Awesome" (impressionnant) ce qui laisse présager un nouveau venu dans la série Galaxy Z à moins que le géant Coréen nous surprenne avec une autre annonce hors smartphone.

Au mois de janvier 2021, Samsung a organisé un évènement nommé Galaxy Unpacked pour présenter le Galaxy S21 et visiblement, il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que cela recommence. C'est par le biais de Twitter que nous apprenons que le 17 mars 2021 aura lieu le Galaxy Awesome Unpacked.



The moment of awesome we’ve all been waiting for: Unpacked, March 17, 2021. #SamsungUnpacked pic.twitter.com/SvzP7ugttO