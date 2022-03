Twitter lance le hashflag sur #AppleEvent pour l'évènement du 8 mars

Il y a 4 heures

Actualité Apple

Julien Russo

C'est devenu une tradition qui se renouvelle à chaque fois, quelques jours avant l'Apple Event, le réseau social Twitter propose un hashflag au hashtag #AppleEvent. Cela consiste à ajouter un petit logo qui représente le futur événement d'Apple. Cela permet d'attirer l'attention sur le hashtag et par la même occasion de créer une différence par rapport aux autres hashtag quand #AppleEvent se retrouve en Top Tendance !

#AppleEvent est décoré

Vous avez moins d'une semaine pour réserver votre mardi soir, Apple va organiser un keynote pour annoncer l'iPhone SE 3, l'iPad Air 5 et peut-être d'autres surprises comme de nouveaux Mac avec la puce M1 Max et M1 Pro.

Quoi qu'il en soit, Apple a un pouvoir phénoménal sur les réseaux sociaux, celui de créer de la discussion et de faire le buzz. Contrairement à certaines marques ( Samsung ), Apple n'a pas besoin de sponsoriser le hashtag de l'événement puisqu'il arrive en tête des Tops Tendances naturellement.



Pour marquer le coup de ce grand rendez-vous appelé Peek Performance Twitter a ajouté un petit logo, celui de l'événement au bout de #AppleEvent. Voici un aperçu :

Vous l'aurez relevé, il s'agit du même logo que sur l'invitation de l'événement, un détail qui est fort appréciable.

Les soirées d'événement Apple font en général beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, les internautes aiment partager leur avis et parfois se moquer comme on a pu le voir avec de précédentes annonces.



Les prix sont aussi souvent critiqués par la communauté Twitter, dès que la firme de Cupertino annonce les tarifs des nouveaux produits, on peut s'attendre à des milliers de tweets par minute pour dénoncer l'abus tarifaire d'Apple.

Quoi qu'il en soit, toute publicité est bonne à prendre !