Twitter teste l'amélioration de l'affichage des images et la 4K

D'après de récentes informations, Twitter chercherait à apporter quelques améliorations au niveau de l'affichage des photos que vous pouvez apercevoir dans votre Timeline. Le réseau social expérimente à l'heure actuelle une nouvelle taille d'affichage, mais aussi le téléchargement de celle-ci en 4K. Plusieurs changements qui vont prochainement arriver sur l'application iOS !

Publicité

Twitter fait partie des réseaux sociaux qui cherchent constamment à améliorer l'expérience utilisateur de son site web, mais aussi de son application. L'oiseau bleu a annoncé aujourd'hui qu'il testait (avec les bêta-testeurs de l'app), un tout nouveau design des images à l'intérieur des tweets, l'objectif ici est d'agrandir la taille, mais aussi d'optimiser au maximum la qualité !



L'une des futures mises à jour de l'application iOS va intégrer le téléchargement d'images en 4K, vous allez pouvoir afficher les photos et vidéos en très haute résolution, il vous faudra choisir si vous souhaitez effectuer le téléchargement du contenu exclusivement en Wi-Fi ou également en 4G/5G.

Dans son annonce, Twitter explique :

Pour l'instant, aucune date n'a été communiquée quant à l'arrivée de ces deux nouveautés dans l'application officielle. En général, une bêta de Twitter peut durer plusieurs semaines !

Now testing on Android and iOS: when you Tweet a single image, how the image appears in the Tweet composer is how it will look on the timeline –– bigger and better. pic.twitter.com/izI5S9VRdX