Apple annonce la série Lady in the lake avec Nathalie Portman

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Apple a signé une commande pour une nouvelle série intitulée «Lady in the Lake», une série limitée qui mettra en vedette Natalie Portman ainsi que Lupita Nyong'o.

Une première série tv pour Nathalie Portman

Réalisé par Alma Har'el, "Lady in the Lake" est une adaptation du roman best-seller du même nom de Laura Lippman. En plus de jouer dans la série, Portman et Nyong'o seront tous deux producteurs exécutifs, Lippman assumant également le rôle de producteur exécutif, tout comme Dre Ryan qui a co-écrit l’adaptation avec Har’el.

La série se déroulera dans les années 1960 à Baltimore, où un meurtre non résolu pousse la femme au foyer et mère Maddie Schwartz (Portman) à réinventer sa vie de journaliste d'investigation, une décision qui la met sur une trajectoire de collision avec Cleo Sherwood (Nyong'o), une femme travailleuse jonglant avec la maternité, plusieurs emplois et un engagement à faire progresser le programme progressiste noir de Baltimore.



«Lady in the Lake» sera la première série télévisée de Natalie Portman qui joue depuis qu’elle est enfant dans des films à succès comme Star Wars ou Léon, et c'est également le premier projet télévisé d'Alma Har'el, qui a simplement dirigé un film auparavant avec «Honey Boy».