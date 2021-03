Apple TV+ : la série Central Park est renouvelée pour une troisième saison

Si vous n'êtes pas abonné Apple TV+, vous n'avez probablement pas encore pas vu la diversité des programmes originaux que propose le géant californien. En effet, Apple TV+ est un service de streaming qui possède peu de contenus, mais qui va satisfaire toute la famille, du plus grand au plus petit. L'une des séries star d'Apple TV+, c'est "Central Park", la série raconte la vie d'une famille qui vit dans une maison au milieu du parc le plus célèbre du monde.

Apple a une méthode assez inhabituelle dans la gestion des renouvellements de séries, la firme est capable de signer pour une troisième saison alors que la deuxième n'est même pas encore disponible. Si cela est risqué, c'est une bonne chose pour les abonnés puisque cela permet de ne pas retarder la création de nouveaux épisodes.



Dès sa publication dans le catalogue, Central Park a rapidement su trouver son public auprès des abonnés Apple TV+. La série aborde le quotidien d'une famille d'agents d'entretien qui vit à Central Park, vous y trouvez des aventures fantastiques avec beaucoup d'humour !

En même temps de l'annonce de la signature pour la saison 3, Apple a mis en ligne la bande-annonce de la seconde saison que vous retrouverez dès le 25 juin sur Apple TV+.

Aucune date n'a été communiquée pour la saison 3, mais celle-ci arrivera probablement en 2022.



Selon Loren Bouchard qui est productrice et scénariste de Central Park, les deux nouvelles saisons à venir vont apporter un total de 29 épisodes.

On y trouvera aussi 115 nouvelles musiques, Central Park est une série qui mise sur l'humour, mais elle a aussi un côté très musical.

Vous n'en pouvez plus d'attendre les nouveaux épisodes qui débarqueront au mois de juin ?

Apple vous donne un avant-goût des futures aventures de la famille Tillerman. Voici la synopsis de la seconde saison de Central Park :

Dans la deuxième saison de "Central Park", la famille Tillerman continue de naviguer dans le parc le plus célèbre du monde et de s'occuper de celui-là. Molly vit les épreuves et les tribulations de l'adolescence, Cole est confronté à un moment vraiment embarrassant à l'école, Paige continue de poursuivre l'histoire de corruption du maire, et Owen jongle avec la gestion du parc, de son personnel et de sa famille avec le sourire aux lèvres. Pendant ce temps, Bitsy se rapproche de plus en plus de son sinistre objectif de revendiquer Central Park comme le sien ; avec Helen à ses côtés, se demandant éternellement si elle est entrée dans le testament de Bitsy. À chaque étape, nous sommes guidés par notre sympathique narrateur, tâtonnant et violoneux, Birdie.