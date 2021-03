Sorties jeux : Slime Labs, Mitoza, Clan N

Aujourd'hui 15 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Slime Labs, Mitoza, Clan N.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Tokyo 42 (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.4, 716 Mo, iOS 11.0, GameClub) Tokyo 42 est un jeu de tir isométrique en monde ouvert hyper élégant et stylisé. Piégé pour un meurtre que vous n'avez pas commis, vous plongerez dans un monde d'assassins, d'intrigues corporatives mortelles et ... de chats tactiques.



Entre tirs nourris, physique réaliste et furtivité sournoise, vous avez de quoi jouer un rôle important dans la frénésie cinétique ultra-colorée de Tokyo 42. Entre les assassinats furtifs sur des cibles de haut niveau, l'utilisation de vos compétences de parkour et l'esquive des balles lors de fusillades massives, vous ne risquez pas de vous ennuyer.

Tokyo 42





Tavern Rumble (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v0.2, 222 Mo, iOS 13.0, Evan Cassidy) Tavern Rumble est un jeu de cartes de stratégie de type Roguelike Deckbuilding.

Commencez vos aventures avec des cartes de base, frayez-vous un chemin, obtenez du butin et renforcez votre deck pour combattre des boss puissants en cours de route.

Découvrez les synergies entre chaque carte. Une carte peut être inutile en soi, mais utilisez-la avec d'autres et cela peut être votre arsenal le plus puissant.



Élément Roguelike: pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, on parle d'un jeu avec donjon aléatoire, butin, monstre et surtout mort permanente.

Ainsi, chaque course sera une expérience quelque peu nouvelle et non liée à vos courses précédentes.

Avez-vous ce qu'il faut pour atteindre la fin du jeu?





StarGazing by Whitepot (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.04, 408 Mo, iOS 10.0) StarGazing est un casse-tête étoilés astronomiquement relaxant! Avec un style point à point confortable, des rythmes zen et de nombreuses constellations à découvrir, détendez-vous et observez les étoiles avec nous pendant que vous parcourez notre StarBook et apprenez-en plus sur l'histoire et l'origine de l'histoire de chaque constellation.



* Complétez les constellations point à point à l'aide de quelques conseils dessinés à la main

* Connectez les étoiles dans le bon ordre pour débloquer des constellations complètes

* Améliorez vos temps en vous familiarisant avec chaque constellation et en progressant dans le classement Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit StarGazing by Whitepot





Slime Labs (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.11, 38 Mo, iOS 10.0, Gionathan Pesaresi) Le slime est de retour! Aventurez-vous dans un laboratoire rempli de pièges et allez jusqu'au but. Slime Labs est un jeu de plateforme basé sur la physique dans lequel vous contrôlez une goutte de limon vert qui peut s'écraser, s'étirer, rétrécir et devenir énorme en absorbant de plus petits morceaux de vase. Collectez tous les disques de données cachés dans les niveaux et perfectionnez toutes les étapes.



Caractéristiques:

• Physique des slimes super amusante

• Un gameplay addictif

• Plusieurs fins

• Pixel art gluant



Slime Labs





Mitoza (Jeu, Simulation / Aventure, iPhone / iPad, v1.3, 41 Mo, iOS 9.0, Second Maze) Tout commence par une graine.

Explorez tous les cycles et préparez-vous à accepter les effets inévitables de Mitoza.



Mitoza est un jeu surréaliste basé sur des choix qui décrit l'expérience comme un jouet plutôt qu'un jeu, utilisant des rendus photoréalistes de divers objets et animaux du monde réel en les animant d'une manière étrange.

Mitoza





Fer.al (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v0.12.12, 193 Mo, iOS 13.0, Wildworks, Inc.) Rejoignez un monde fantastique en ligne où vous deviendrez votre propre créature mythique et explorerez un univers unique en son genre avec des amis! Créez votre style, concevez votre propre sanctuaire, collectionnez et fabriquez des objets uniques, rencontrez des personnages fantastiques dans des quêtes intrigantes, jouez à des jeux et affrontez des défis pour gagner des récompenses à chaque nouvelle saison! Que deviendrez-vous lorsque vous irez à Fer.al?





Coffee Flight (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.5, 23 Mo, iOS 12.0, tiny b code LLC) Bienvenue dans un café des plus insolites. Glissez et jetez des boissons aux clients qui n'ont pas la patience d'attendre à votre comptoir. Inspiré de la mécanique d'arcade de la vieille école, ce jeu simple nécessite de la pratique et des compétences pour être maîtrisé.



Débloquez les 9 boissons, chacune avec ses propres mécanismes de jeu uniques, et gagnez de la monnaie dans le jeu pour acheter des améliorations et des bonus utiles. Progressez jusqu'au rang 10 et débloquez le défi sans fin pour vraiment tester vos compétences!...





Clan N (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.6, 204 Mo, iOS 9.0, Klik! Games) Clan N est un jeu de beat'em up qui combine le gameplay d'arcade classique avec les brawlers modernes d'aujourd'hui. Avec un rythme rapide, Clan N propose aux joueurs d'esquiver, bloquer et utiliser des attaques légères, lourdes et spéciales à bon escient pour progresser avec vos samouraïs. Vous pouvez d'ailleurs jouer à plusieurs (jusqu'à 4) en local ou en ligne pour pimenter les parties. L'aventure est découpée en 7 niveaux dans l'univers de l'ancien Extrême-Orient avec des centaines de zones de combats, des boss et même des mini jeux qui apporteront de la variété dans un titre classique mais diablement efficace.



Clan N





BadWeekend (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.3, 121 Mo, iOS 11.0, CHUL YOUNG KANG) Dans BadWeekend, incarnez un humain capable de voler dont le but est d'éviter les obstacles face à une tempête, tout en sauvant ses amis. On parle d'un runner !



-Vous pouvez vous transformer en oiseaux et voler en touchant l'écran.

-Si vous appuyez deux fois, "Impulse Jump" est activé.

-Le vol et le "saut d'impulsion" consomment de l'énergie.

-Sauvez les compagnons à la dérive à l'abri.

-Les compagnons sauvés vous aideront dans votre voyage. Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit BadWeekend





Ancestors Legacy: Vikings (Jeu, Action / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.2, 2,1 Go, iOS 13.0, GameClub) Le son des épées et des haches qui se heurtent. L'odeur des bâtiments en feu. Le frisson de la bataille et la gloire de Valhalla. Prenez le commandement d'une armée viking et marchez contre vos ennemis. Pillez leurs ressources, pillez leurs villes et infligez un sort mortel à tous les imbéciles qui lèvent les armes contre vous. Dans Ancestors Legacy: Vikings, vous prenez toutes les décisions. Allez-vous vous cacher parmi les arbres pour tendre une embuscade à vos adversaires? Les surprendre pour les vaincre? Ou vous jeter tête baissée dans leurs hommes?



Entrez dans deux campagnes, chacune avec des heures de planification stratégique, de collecte de ressources astucieuse et de combats intenses.





Nouveaux jeux payants iOS :

Mystery Of Camp Enigma II (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v2.0, 377 Mo, iOS 9.0, M9 Packaging Ltd) Mystery of Camp Enigma se poursuit dans la deuxième partie de cette série passionnante, reprenant là où vous avez quitté l'aventure pour la dernière fois : dans la tour radio. Vous découvrez un signal distant transmis de quelque part sur l'île. La provenance du signal est inconnue et votre objectif est d'enquêter alors que votre mission continue...



Vous partez en hélicoptère pour une toute nouvelle mission épique pour explorer l'île à la recherche du camp secret et découvrir le mystère de ce qui se passe sur l'île de Camp Enigma.



Utilisez vos compétences de détective et de résolution d'énigmes pour déterminer logiquement l'emplacement du camp secret et découvrir la base souterraine top secrète où se déroule une nouvelle histoire ...





Laid-Back Camp Virtual Motosu (Jeu, Voyages, iPhone / iPad, v1.0.0, 149 Mo, iOS 10.0, Gemdrops, Inc.) Incarne Nadeshiko et pars avec Rin pour une session camping relaxante au bord du Lac Motosu. C’est l’occasion de prendre plein de photos et déguster de bons petits plats !



Rejoins Nadeshiko, Rin et la bande d’Au Grand Air pour une aventure unique tout en 3D ! Des situations variées et de nombreuses découvertes t’attendent dans ce jeu entièrement doublé. Chaque escapade a la durée d’un épisode d’anime, et procure une immersion totale !



On parle d'un jeu d'aventure de camping virtuel !

Laid-Back Camp Virtual Motosu





Dragons Blade: HoL (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v0.98, 146 Mo, iOS 10.3, Nathan Darst) Explorez un immense monde de pixel art et engagez-vous dans des combats RPG au tour par tour classiques dans cette suite de la série de RPG à succès Dragon's Blade!



Créez votre groupe personnalisé à partir de 9 classes différentes avec des capacités uniques et partez à l'aventure. Vous trouverez des donjons difficiles, des combats de boss impitoyables, la création d'objets dynamiques et un système de magie élémentaire profond qui permet une personnalisation et une rejouabilité pratiquement infinies des personnages.





Blind Drive (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 335 Mo, iOS 10.0, Lo-Fi People) Ce jeu ne ressemble à rien de ce que vous avez joué auparavant. Avez-vous déjà conduit les yeux bandés? C'est votre chance de le faire!



Blind Drive est une expérience unique en son genre: un jeu d'action et d'arcade qui se mêle à de la comédie sombre basé sur l'audio.



Le jeu entier est vécu à travers vos oreilles. Vous avez les yeux bandés et vous allez à contre-courant de la circulation. Les voitures se précipitent, les conducteurs en colère vous crient dessus. Des flics sont après vous. Et vous ne pouvez rien voir. Écoutez attentivement maintenant - vos oreilles ont-elles ce qu'il faut?



Incarnez Donnie, essayant de gagner rapidement de l'argent dans une étude scientifique, mais se retrouvant rapidement dans une mauvaise situation, menotté au volant et conduisant les yeux bandés. De plus, il est en retard pour le dîner avec grand-mère.