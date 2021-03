Ted Lasso était la 4e série la plus regardée aux États-Unis début mars

Il y a 1 heure

Julien Russo

Ted Lasso est probablement la série qui aura fait le plus de bruit depuis la création d'Apple TV+. Après avoir fait le buzz dans les cérémonies de remises de prix avec plusieurs nominations et récompenses, Ted Lasso est maintenant dans le TOP 5 des séries les plus regardées aux États-Unis. Comme le révèle le site Reelgood, spécialisé dans la traque des tendances en séries et films, la série originale Apple a captivé les abonnés Apple TV+ au point de la placer quatrième série la plus visionnée.

Ted Lasso au maximum de sa popularité

Si vous n'avez pas encore vu Ted Lasso, vous ratez clairement un excellent divertissement. La série raconte l'histoire d'un entraineur de football qui n'y connait quasiment rien dans le sport, cependant il va venir à la rescousse d'un club de foot anglais qui ne cumulent que les défaites.

Alors que la pression monte, Ted Lasso doit trouver les meilleures stratégies pour éviter que le club ne soit relégué en Championship (la division 2). Avec son partenaire, le nouvel entraineur va tout faire pour gérer les histoires compliquées avec les joueurs et les motiver à réaliser leurs meilleures performances sur le terrain.



Cette histoire qui peut paraitre inintéressante quand on n'aime pas le foot est en réalité un programme qui peut divertir n'importe quel abonné Apple TV+.

Ne vous attendez pas à voir qu'un scénario basé sur les matchs, la série a l'avantage de mettre en avant les histoires personnelles des joueurs ou encore le quotidien du club.

Cet atout de diversité dans le scénario a permis à Ted Lasso de se faire remarquer auprès d'un plus large public, beaucoup ont lancé le premier épisode après avoir vu les nombreuses nominations et récompenses obtenues dans les différentes cérémonies américaines. Ajoutez à cela le bouche-à-oreille et on comprend tout de suite pourquoi Ted Lasso est devenu aussi populaire !

Quoi qu'il en soit, Ted Lasso est un succès. D'après Reelgood, la série originale Apple était quatrième dans le classement des séries les plus regardées aux États-Unis lors du premier week-end de mars 2020.

Malgré tout, Ted Lasso reste derrière le puissant WandaVision de Disney+, un programme qui ne cesse de faire parler de lui et qui est acclamé par les critiques du monde entier.



Debris se retrouve en seconde position, la série a un atout par rapport aux autres, elle est disponible sur plusieurs services de streaming comme Hulu, Fubo TV ou encore Peacock, cela permet d'agrandir l'accessibilité au contenu auprès du public américain.

En ce qui concerne la troisième position, la série animée Netflix Pacific Rim : The Black est-elle un succès phénoménal aux États-Unis. Une tendance qu'on ne retrouve pas vraiment en Europe !