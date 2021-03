AirPods Max : la version logicielle 3C39 solutionne le problème d'autonomie

Il y a 3 heures

Julien Russo

Ce n'est pas toujours évident d'investir dans un casque haut de gamme à plus de 600€ puis de voir au bout de quelques jours d'utilisation qu'il ne se recharge pas correctement. C'est ce qu'on vécut des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Heureusement, comme Apple est une entreprise qui prend vite en compte les remontées effectuées par son service technique, une mise à jour corrective a vite été publiée.

L'AirPods Max n'a plus de problème de batterie quand il recharge

Il y a 72 heures, Apple lançait une toute nouvelle mise à jour pour les AirPods Max. Comme à son habitude, la firme de Cupertino a mis en ligne le firmware sans divulguer les correctifs, améliorations ou même nouveautés.

Sans grande surprise, Apple a répondu au problème d'autonomie qui commençait à faire polémique sur les forums d'entraide et sur les réseaux sociaux.



En effet, de nombreux propriétaires du casque affirmaient ne pas comprendre la logique de recharge de l'AirPods Max, normalement quand vous installez l'appareil dans sa Smart Case, celui-ci se recharge complètement et quand il a fini, il conserve le 100% de batterie. Malheureusement, depuis le premier jour de sa commercialisation ce n'était pas le cas, la batterie perdait 10% en une nuit ou parfois en seulement quelques heures.

Le problème, c'est que la recharge ne reprenait pas puisque la Smart Case considérait qu'il n'y avait plus de nécessité de recharger le casque comme il avait atteint les 100%. La vérification de l'état de batterie s'effectue uniquement quand vous insérez le casque dans sa Smart Case.

Depuis le nouveau firmware, tous les utilisateurs qui se plaignaient de ce dysfonctionnement affirment que désormais que tout est réglé, ils ne constatent plus de décharge de la batterie dans la Smart Case.

Il y a toujours quelques personnes concernées par l'anomalie, mais la perte d'autonomie s'est fortement diminué (elle est maintenant à moins de 3% en une nuit), ce qui montre que la mise à jour a réellement été bénéfique.



Au-delà de ce gros correctif, Apple n'a pas ajouté de nouveautés ou corrigés d'autres anomalies, du moins rien d'autre n'a été découvert pour l'instant.

Pour installer la mise à jour, découvrez nos explications dans cet article dédié.