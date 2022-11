AirPods Pro 2 : l'assemblage est suspendu chez un partenaire d'Apple en raison d’un problème de production

La politique d'Apple est claire, il est préférable de perdre des milliers de ventes et avoir des ruptures de stock partout plutôt que commercialiser des produits avec des défauts de fabrication ou avec une performance non optimale. C'est un peu ce qui se passe en ce moment avec les AirPods Pro 2, un partenaire d'assemblage d'Apple serait actuellement en difficulté et aurait été contraint de stopper la production des nouveaux écouteurs !

Les délais de livraison pourraient bientôt augmenter

C'est l'une des nouveautés les plus populaires de cette fin d'année : les AirPods Pro 2. Apple fait face en ce moment à une gigantesque demande pour ses nouveaux écouteurs haut de gamme, mais malheureusement la production n'arrive pas à suivre comme l'espérait le géant californien.



L'analyste Ming-Chi Kuo affirme qu'Apple a réclamé au fournisseur chinois Goertek d'arrêter temporairement la fabrication des AirPods Pro de deuxième génération en raison de problèmes de production. Selon plusieurs tweets consécutifs mis en ligne par Kuo aujourd'hui, Luxshare, un autre fournisseur chinois, a accéléré la fabrication des AirPods Pro 2 pour combler le vide.

Autant dire que cette nouvelle doit provoquer une certaine panique à l'Apple Park, car Luxshare a une grande capacité de production, mais pas au point de combler totalement l'interruption de production chez Goertek. On peut s'attendre à ce que les palettes qui soient expédiées vers les entrepôts d'Apple soient moins nombreuses dans les prochains jours. Cette situation pourrait durer plusieurs semaines si Goertek ne peut pas reprendre la production des AirPods Pro 2 d'ici là.



Pour le moment, on ne sait pas si Apple a un "stock d'avance" en cas de coup dur, si c'est le cas, celui-ci devrait rapidement fondre comme neige au soleil, car la demande est très importante, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année.

À l'heure actuelle, le délai de livraison reste correct sur l'Apple Store en ligne, il faut compter environ 48 heures pour recevoir sa paire d'AirPods Pro 2.

