Qu’est-ce qu'un iPhone reconditionné ?

Vous tombez sans doute de plus en plus souvent sur ce terme, surtout lorsque vous cherchez des appareils électroniques en ligne : « reconditionné ». Mais que signifie-t-il réellement ? Qu’est-ce qui se cache derrière le principe du reconditionnement ? Et, surtout, le reconditionnement est-il une bonne alternative à l'achat de produits neufs ? Comme vous êtes nombreux à nous avoir posé la question ces derniers mois, nous avons consulté l'avis de l’expert des produits Apple reconditionnés en France, Back Market.

Reconditionné : la définition

Un appareil reconditionné est simplement un appareil qui a déjà eu une première vie et qui a été remis à neuf par des professionnels. Les raisons pour lesquelles l’utilisateur initial a arrêté d’utiliser le produit peuvent être variées. Il peut être endommagé extérieurement ou il peut s'agir d'un appareil de démonstration d'un revendeur spécialisé. Il est également possible que l'acheteur ait changé d'avis après l'achat et ait renvoyé l'appareil au fabricant.



Les fabricants eux-mêmes ou les ateliers dits de reconditionnement sont spécialisés dans la remise à neuf des appareils électroniques. Ils effectuent les réparations nécessaires et les produits, après avoir passé des tests, sont revendus. Les défauts externes, tels que les micro-rayures, doivent bien sûr être mentionnés dans la dénomination de vente. Vous savez donc, en tant qu'acheteur, dans quel état extérieur se trouve l'appareil.

Quelle assurance pour la qualité des produits ?

Une équipe d'experts inspecte et teste minutieusement chaque produit avant qu'il ne soit envoyé à l'acheteur. Dans ce que l'on appelle le "processus d'audit", les appareils sont remis à neuf par étapes - du nettoyage à l'effacement des données, en passant par le test du matériel.



Chez Back Market, par exemple, ils ne travaillent qu'avec des entreprises sélectionnées qui doivent se conformer à des normes strictement définies. En outre, l'achat de biens reconditionnés est couvert par la garantie légale d'au moins un an et une période de rétractation de 30 jours, de sorte que l'acheteur est protégé au cas où tout ne fonctionnerait pas correctement.



Lorsque vous achetez des appareils réparés et reconditionnés, vous devez toujours vous assurer que vous pouvez tester le produit pendant au moins 30 jours. Si ce n'est pas le cas, le fournisseur n'a pas une très bonne réputation. C'est exactement les mêmes conditions que chez Apple, mais avec plus de choix.

Quels sont les différents « grades » de qualité ?

Concernant l'origine des appareils que les reconditionneurs réparent, leurs origines sont diverses :

Il peut s'agir d'une technologie rarement utilisée et donc le plus souvent sans défaut, qui a par exemple servi de marchandise d'exposition lors de foires commerciales.

Il peut également s’agir d’une technologie utilisée professionnellement, avec au plus de légères traces d'utilisation.

Mais aussi de produits souvent encore emballés à l'origine, sans défaut, qui ont perdu leur garantie du fabricant qu'en raison d'une longue période de stockage. Vous bénéficiez toujours d'une garantie en achetant ce produit reconditionné.

Biens d'occasion : technologie fonctionnant parfaitement, qui ne présente que des signes d'utilisation légèrement plus visibles et qui est disponible à un prix inférieur.

Les avantages du reconditionné par rapport au neuf

Quel est donc le lien exact entre la remise à neuf et la durabilité ? Et quels sont les autres avantages des appareils remis à neuf par rapport aux neufs ? Dans la suite, nous allons voir deux avantages importants.

1. Le respect des ressources naturelles

Oublions le prix un instant pour parler du plus gros avantage à passer par ce nouveau marché. Il s'agit en effet de l'environnement. Le recyclage, la reconditionnement ou la réparation des produits (qu'il s'agisse de smartphones, de vêtements ou d'autres articles) prolonge automatiquement le cycle de vie du produit. Cette extension permet de réduire les déchets électroniques. C'est ce qu'on appelle également l'économie circulaire. C'est le pendant de l'économie linéaire, également connue sous le nom de société du jetable, qui se concentre sur le fait d'acheter vite et de jeter vite.



Les lancements récurrents de nouveaux produits par Apple sont un bon exemple de la manière dont les consommateurs sont littéralement "poussés" vers de nouvelles technologies chaque année, même si leurs appareils fonctionnent encore de manière optimale.

Ce que l'on ne peut passer sous silence en termes de ressources, c'est l'utilisation de terres rares et de métaux essentiels dans la fabrication d'appareils tels que les smartphones et les ordinateurs portables. Il est d'autant plus important de prolonger au maximum la durée de vie des appareils électroniques et de remettre en question ses propres décisions d'achat. La conservation des ressources naturelles est donc un avantage majeur de la technologie reconditionnée.

2. Le prix

Dès qu'un produit est sorti de son emballage, il ne s'agit plus d'un nouvel appareil. Par conséquent, il perd une grande partie de sa nouvelle valeur - même s'il est toujours "comme neuf". Si vous choisissez d'acheter un appareil remis à neuf, vous pouvez économiser jusqu'à 70 % sans sacrifier la qualité. Le prix est basé, entre autres, sur ce que vous attendez de l'esthétique d'un appareil. De "comme neuf" à "bon état" à "état correct". Si vous vous moquez qu'un Mac ou un iPhone présente quelques micro-rayures à l'extérieur de son boîtier, sa remise en état peut vous faire économiser de l'argent à long terme.



Comme chacun a des exigences différentes pour son appareil, il s'agit en fin de compte d'une décision très personnelle. Mais le fait est qu'il est toujours moins cher d'acheter un appareil remis à neuf qu'un appareil neuf. C'est un avantage important de la technologie qui est "comme neuve".

Quels produits Apple sont disponibles en reconditionné ?

En gros, vous pouvez tout remettre à neuf : smartphones, ordinateurs portables, aspirateurs, consoles, tablettes, ventilateurs, perceuses, AirPods... Oui, les écouteurs qui étaient jusque là dans les oreilles des autres sont remis en état, complètement nettoyés et désinfectés avant d'être mis sur le marché.



Pour certains, cela peut sembler un peu inhabituel au début. Mais lorsque vous tenez la technologie entre vos mains, vous ne remarquez pratiquement aucune différence.



La catégorie la plus populaire des appareils remis à neuf est l'iPhone reconditionné. Les appareils Apple, en particulier, ont une longue durée de vie et peuvent être utilisés pendant de nombreuses années sans aucun problème. Et contrairement à ce qu’on peut penser, il n’y a pas que des vieux modèles d’iPhone disponibles sur le marché du reconditionné. Vous trouverez aussi bien un iPhone 7 qu’un iPhone 11, pour une fraction du prix.

Le reconditionné : un bon coup ?

Il y a six ans, si on voulait acheter un produit ayant déjà servi, d’occasion donc, on rencontrait un particulier dans un café, et on s'inquiétait vraiment que l'appareil soit authentique et qu'il ne tombe pas en panne au bout d'un mois.



Aujourd'hui, on peut se rabattre sur des places de marché en ligne réputées : avec une politique de retour de 30 jours et - selon le fournisseur - jusqu'à 1 an de garantie. Cela vaut la peine d'acheter pour tous ceux qui cherchent une alternative sérieuses aux nouveaux appareils coûteux, et pour ceux qui aiment faire leurs achats de manière plus consciente et plus durable.

La lutte contre l’obsolescence programmée

Chaque année, nous sommes toujours captés par les nouveautés présentées par Apple, mais aussi Samsung, Google et compagnie. Mais avons-nous besoin du dernier modèle pour notre anniversaire ou pour Noël ? Ou un iPhone reconditionné de 2018 nous suffit-il ? Peut-on vivre avec une micro-rayure qui finira par arriver tôt ou tard ? Même les petites décisions d'achat ont un impact positif sur l'environnement ! En achetant un MacBook reconditionné, par exemple, nous pouvons éviter jusqu'à 1300 grammes de déchets électroniques par rapport à l'achat d'un neuf. Cela semble insignifiant - mais plus les gens pensent de cette façon, plus la différence que nous faisons tous avec ces décisions est grande.



N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez d'autres questions sur le reconditionné.