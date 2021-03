Ancestors Legacy : de la stratégie en temps réel sur iOS

Guillaume Gabriel

En fin de semaine dernière, nous avons rapidement évoqué la sortie du nouveau jeu Ancestors Legacy: Vikings (v1.0.2, 2,1 Go, iOS 13.0) dans notre sélection de la semaine. Cette arrivée s'est faite dans le cadre du récent programme créé par GameClub et qui a pour objectif de faire revivre de grands classiques sur nos mobiles.



Le concept de ce programme est simple : dans le cas où un développeur ou un studio n'a plus le temps ou le budget pour restaurer le jeu ou l'adapter sur iOS et Android, GameClub intervient pour travailler dessus. Mais, revenons au sujet principal : Ancestors Legacy: Vikings ! On parle d'un jeu de stratégie en temps réel qui se déroule donc à l'époque des vikings. Voici le trailer du jeu :

GameClub amène Ancestors Legacy: Vikings sur iOS

Le son des épées et des haches qui se heurtent. L'odeur des bâtiments en feu. Le frisson de la bataille et la gloire de Valhalla. Prenez le commandement d'une armée viking et marchez contre vos ennemis. Pillez leurs ressources, pillez leurs villes et infligez un sort mortel à tous les imbéciles qui lèvent les armes contre vous. Dans Ancestors Legacy: Vikings, vous prenez toutes les décisions. Allez-vous vous cacher parmi les arbres pour tendre une embuscade à vos adversaires? Les surprendre pour les vaincre? Ou vous jeter tête baissée dans leurs hommes?



Entrez dans deux campagnes, chacune avec des heures de planification stratégique, de collecte de ressources astucieuse et de combats intenses.



On parle d'un jeu assez énorme en termes de contenu, puisque contenant également les DLC's que le studio avait lancés à l'époque sur PC. Une campagne riche, qui sera enrichie d'un mode multijoueur en ligne dans quelques mois, le tout dans des graphismes réussis, puisque créé avec Unreal Engine 4.



Pour profiter du jeu, il faut donc être abonné à GameClub, permettant de bénéficier de plus de 100 jeux pour seulement 5€ par mois. Une offre d'essai de 30 jours est également disponible !

Ancestors Legacy: Vikings