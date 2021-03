Jump : la nouvelle pub des AirPods Pro avant les AirPods 3

Si les AirPods cartonnent toujours autant depuis leur sortie fin 2016, Apple ne compte pas en rester là et s'apprête à lancer deux nouveaux modèles : les AirPods 3 et les AirPods Pro 2. Dans cet...

L'information n'est pas encore officielle, mais selon l'une des sources du leaker Jon Prosser, un Apple Event serait prévu pour le 23 mars 2021. Ce rendez-vous serait l'un des plus importants...

La nouvelle vidéo rappelle à certains égards une autre publicité Apple appelée « Bounce », dans laquelle la société montrait également un homme sautant dans la rue avec les AirPods (cette fois avec le modèle de deuxième génération). Fait intéressant, Apple a lancé une nouvelle offensive marketing à quelques jours seulement de l'introduction d'un nouveau modèle d'AirPods. La chaîne YouTube de la société a même été mise à jour avec une nouvelle image d'en-tête mettant en vedette les AirPods Pro, qui ont été introduits en 2019. Et des rumeurs annoncent des AirPods Pro 2 plus tard cette année. La chanson de la vidéo est «Fallin’ Apart» de Young Franco Feat. Denzel Curry & Pell.

Intitulée «Jump», la nouvelle vidéo montre un utilisateur d'AirPods Pro courir et sauter un peu partout dans la ville alors qu'il écoute une chanson avec les écouteurs sans fil d'Apple. Dans le même temps, le spot met en évidence le mode d'annulation active, qui réduit le bruit de l'environnement externe. Le slogan de la vidéo est «Transformez le monde en votre terrain de jeu avec les AirPods Pro».

Alors que les AirPods 3 reviennent avec insistance du côté des rumeurs avec des preuves plus que crédibles sur une sortie imminente, Apple vient de partager une nouvelle publicité mettant en avant les AirPods Pro.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.