Kia dévoile sa EV6 entièrement électrique !

Il y a 3 heures

Alban Martin

Si Kia avait annoncé il y a quelques semaines le lancement de 7 nouveautés électrifiées d'ici 2027, le constructeur coréen vient de dévoiler le premier véhicule, le crossover EV6. Il s'agit de la cousine de la Ioniq 5.

Kia entre dans une nouvelle ère

Vous vous en doutez, la EV6 va partager la plate-forme e-GMP de Hyundai qui avait lancé un modèle équivalent il y a quelques semaines. Pour accompagner cette révolution, Kia arbore une nouveau logo et un nouveau slogan : "Du mouvement vient l'inspiration".



Le passage à l'électrique justifie à lui seul ce tournant dans l'histoire de la marque. Cette dernière s'est fixée de vendre 500 000 véhicules 100 % électrique d'ici 2026 et atteindre 6,6 % de part de marché en 2025. Mais ce n'est pas la première voiture électrique du constructeur puisque Kia propose le Niro depuis 2016 dans plusieurs motorisations dont uniquement sur batteries.

Un modèle unique au sein de la gamme Kia

Extérieur inédit

En toute logique, l'EV6 se démarque largement du reste de la gamme. Outre le logo, le véhicule fait fi de la calandre Tiger nose, et adopte un nouveau langage stylistique baptisé Opposites United. Ce qu'on pourrait traduire par les contraires s'attirent reprend les idées du concept Imagine de 2019 avec une silhouette assez proche. Cette philosophie de design repose sur cinq piliers clés : « Bold for Nature » / (L’audace par nature), « Joy for Reason » / (La joie pour raison d’être), « Power to Progress » / (Le pouvoir de progresser), « Technology for Life » / (La technologie pour la vie), et « Tension for Serenity » / (La tension comme gage de sérénité).



En revanche, la ligne de toit a été revue, tout comme la face avant, bien plus légère et effilée. A l'arrière, le bandeau lumineux de part en part reprend ce qu'on trouve chez de nombreux constructeurs comme Audi ou Porsche. L'ensemble fait indubitablement penser à une certaine Polestar 2.

Intérieur épuré

A l'intérieur, aucune trace des 21 écrans du concept-car initial mais "seulement" une grande dalle derrière le volant, façon Mercedes.

Au contraire, le EV6 offre un design intérieur libéré de toute contrainte grâce à la plateforme E-GMP, qui lui vaut une meilleure habitabilité que les précédents VE de la marque basés sur l’architecture de modèles déjà existants.

L’un des éléments les plus saisissants de ce nouvel intérieur réside dans l’écran du système audio-vidéo-navigation (AVN) haute définition incurvé, high-tech et parfaitement intégré. La sobriété des formes du large écran incurvé et la finesse de la planche de bord confèrent à l’habitacle une impression d’ouverture sur l’extérieur. S’étendant depuis le volant jusqu’au centre du véhicule, il permet d’afficher le combiné d’instrumentation dans le champ de vision du conducteur, et le système d’infodivertissement et de navigation au-dessus de la console centrale. Le large écran offre au conducteur une expérience immersive, tandis que le nombre réduit de boutons physiques lui garantit une expérience de conduite simplifiée et apaisante.

Les passagers peuvent modifier les réglages du système de chauffage, ventilation et climatisation à l’aide de « boutons » tactiles situés sous l’écran principal.

De leurs côtés, les sièges se distinguent par leur design contemporain, et sont garnis d'un tissu moderne et résistant à l’aspect flatteur issu de plastique recyclé.

Prix et date

Pour finir, aucun prix ni chiffre n'ont été annoncé, il faudra attendre de découvrir le Kia EV6 en première mondiale fin mars 2021 lors d’un événement spécial en ligne.