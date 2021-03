Twitter : le bug "Memphis" qui a provoqué la fermeture temporaire de plusieurs comptes

Julien Russo

Mais que s'est-il passé ce week-end avec le mot "Memphis" sur Twitter ? Prénom du célèbre joueur de l'Olympique Lyonnais, le réseau social a réagi d'une façon assez étrange dès que "Memphis" était mentionné dans un tweet ! En effet, de nombreux utilisateurs ont vu leur compte être restreint pendant 12 heures !

Un week-end noir pour Memphis sur Twitter

Pour faciliter la modération et la détection de tweets qui ne respectent pas les conditions générales de Twitter, le réseau social a mis en place une détection de mots qui peuvent conduire à un tweet indésirable. Bien évidemment, dans cette longue liste on doit retrouver toute une sélection de mots grossiers, racistes, discriminatoires... Mais visiblement, il y a un mot qui s'est glissé et qui n'avait rien à faire dedans !

Il s'agit du mot "Memphis". Ce week-end, plusieurs utilisateurs Twitter ont été sanctionné pendant 12 heures après avoir tweeté le prénom du joueur de l'OL.



Le problème, c'est que vendredi soir, il y avait le match Reims - OL, ce qui a généré pas mal de tweets avec la mention "Memphis Depay", résultat une multitude de comptes de supporters ont été restreints. Les utilisateurs ont vite compris qu'il y avait une anomalie de modération avec ce mot, ce qui a incité des petits malins à motiver d'autres utilisateurs à mentionner le nom du joueur pour qu'ils soient eux aussi sanctionnés.

Suite à cette situation exceptionnelle, Twitter a reconnu cette nuit qu'il y a eu un bug avec le mot "Memphis" qui a provoqué une suspension injuste de plusieurs comptes.

Un certain nombre de comptes qui ont tweeté le mot «Memphis» ont été temporairement limités en raison d'un bogue. Cela a été corrigé et les comptes ont maintenant été restaurés. Nous sommes désolés que cela se soit produit.

Heureusement, tous les comptes concernés ne sont plus restreints, mais nous n'avons toujours pas l'explication de comment cela a pu survenir !

En attendant, le CM de l'Olympique Lyonnais s'est bien amusé de ce bug qui a fait le buzz !

