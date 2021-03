La CNIL enquête sur l'App Store après la plainte de France Digitale

La CNIL, l'autorité française de protection des données, vient de lancer une enquête sur les outils publicitaires d'Apple, en réponse à une plainte d'un groupe de lobbyistes affirmant qu'Apple n'opère pas sur un pied d'égalité avec les développeurs d'applications iOS en matière de confidentialité des utilisateurs.

La CNIL prend en compte la plainte de France Digitale

Le 9 mars, le groupe de lobbyistes France Digitale a déposé une plainte auprès de la Commission nationale française de l'informatique et de la liberté (CNIL) alléguant qu'Apple applique des règles de politique de confidentialité à l'encontre des développeurs tiers d'applications iOS, qu'elle ne s'applique pas à elle-même. Ce mardi, la CNIL a confirmé qu'elle examinait la question.



Le régulateur, qui s'occupe des règles de confidentialité et de données en France, commence à examiner les allégations, a déclaré un porte-parole à Bloomberg. On ne sait pas combien de temps l'enquête préliminaire prendra, mais cela pourrait conduire à une enquête plus approfondie ou à des demandes auprès d'Apple pour apporter des modifications à ses systèmes.

"Nous devons faire une étude détaillée de ce qui nous a été envoyé" avant que la CNIL puisse procéder, car elle doit déterminer si les règles de l'UE en matière de protection des données ou d'e-vie privée s'appliquent, a indiqué le porte-parole de la CNIL, Yohann Brunet.



Le problème est lié à la prochaine fonctionnalité de transparence du suivi des applications d'Apple, qui devrait être mise en œuvre dans iOS 14.5 et iPadOS 14.5 d'ici quelques semaines. L'initiative obligera les développeurs d'applications à demander la permission aux utilisateurs avant que l'application puisse suivre l'appareil, ce qui permettrait la diffusion de publicités personnalisées.



La plainte de France Digitale auprès du régulateur affirme que le système de publicité d'Apple pour l'App Store, Apple News et l'application Bourse ne nécessite pas une telle autorisation de la part des utilisateurs. La fonctionnalité, nommée "Publicité personnalisée", est censée utiliser les données des utilisateurs pour déterminer et diffuser des publicités ciblées, mais sans aucune autorisation.