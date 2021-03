Logitech G333 : des écouteurs filaires USB-C pour les gamers à 49,99€

Il y a 1 heure

Alban Martin

Le constructeur suisse Logitech ne fait pas que des accessoires pour les produits Apple, il a également toute une gamme pour les gamers. Après avoir abandonné le casque haut de gamme Pro X Wireless l'année dernière, Logitech change de braquet avec ses premiers écouteurs intra-auriculaires filaires pour les joueurs. Les G333 coûtent 49,99€ et sont disponibles en trois coloris.

G333 K/DA : le nouveau casque intra de Logitech

Le G333 s'adresse aux joueurs à la recherche d'un produit compact et confortable. Même si le fil semble dépassé de nos jours, le G333 offre une autonomie sans limite et surtout un prix malin alors que les concurrents wireless ne s'affichent pas en dessous de 100€.



Pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous aurez reconnus les écouteurs puisque les G333 ont été annoncés en octobre dans le cadre de l'ensemble de produits 2021 de Logitech. Il semble qu'il s'agisse d'une version améliorée des Oculus 2 de Logitech sortis en septembre. Il y a quelques changements notables comme un micro - qui contient les boutons principaux que vous vous attendez à avoir pour mettre en pause et contrôler le volume de vos discussions, ainsi qu'un câble plus long et plat. Logitech affirme ne pas réduire la qualité audio grâce à ses deux pilotes audio, un pour les aigus et les médiums et un pour les basses. Un test permettra de vérifier ou non les dires du constructeurs, d'autant que le prix mini peut inquiéter.



Le G333 est livré avec une prise jack 3,5 mm et un adaptateur USB-C, vous pouvez donc les connecter à pratiquement n'importe quelle plate-forme de jeu, de la Xbox, PlayStation et Nintendo au PC et aux iPhone en passant par Android et même Google Stadia. De plus, les couleurs vibrantes (argent / violet clair, noir / bleu vif, violet / jaune) ajoutent une touche d'originalité. Vous pouvez vous procurer les écouteurs dès aujourd'hui en ligne via Logitech et auprès de nombreux détaillants comme Amazon à 49,99€.



Premières livraisons attendues pour le 31 mars.