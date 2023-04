Les écouteurs filaires EarPods avec port USB-C sont entrés en production

Les quatre modèles d'iPhone 15 à venir en septembre seront très probablement dotés d'un port USB-C au lieu du célèbre port Lightning, ce qui signifie que plusieurs accessoires passeront également à l'USB-C. Justement, les EarPods avec un connecteur USB-C sont déjà en production de masse, selon un tweet du leaker ShrimpApplePro. Nous avions déjà entendu que Foxconn était le fournisseur de ces écouteurs.

Les nouveaux Earpods arrivent

Les nouveaux EarPods version 2023 se connecteraient donc directement au port USB-C des modèles iPhone 15. Les écouteurs filaires d'Apple sont actuellement disponibles avec un connecteur Lightning ou une prise casque de 3,5 mm, les deux versions étant vendues au prix de 18,99 euros.

Les EarPods Lightning actuels

Bien sûr, ces écouteurs sont devenus moins populaires depuis qu'Apple a lancé les AirPods sans fil en 2016, puis supprimé la prise casque sur les iPhones à partir de l'iPhone 7. Ils ont tout de même le mérite d'exister et à prix très abordable. Les écouteurs EarPods offrent également une expérience d'écoute filaire simple et prête à l'emploi, avec une télécommande intégrée, sans chargement ni couplage Bluetooth. Ils permettent aussi d'économiser la batterie de l'iPhone.



Apple devrait annoncer ses iPhone 15 en septembre, et les nouveaux EarPods devraient être lancés dans la foulée. Ming-Chi Kuo, analyste réputé, a précédemment affirmé que d'autres accessoires tels que les étuis de charge AirPods, le MagSafe Battery Pack et le trio Magic Keyboard/Trackpad/Mouse passeraient également à l'USB-C à l'avenir.

