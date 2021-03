L'Apple Event initialement prévu le 23 mars aurait été reporté à avril

Nous sommes le 17 mars et Apple n'a toujours pas annoncé officiellement son Apple Event qui devait avoir normalement lieu le 23 mars comme l'affirmaient plusieurs leakers bien renseignés. Selon la dernière déclaration de Jon Prosser, Apple aurait décidé en interne de déplacer son événement au mois prochain, tout ne serait pas encore prêt !

Début mars, plusieurs rumeurs ont enflammé les réseaux sociaux, elles assuraient toutes qu'Apple allait présenter de nouveaux produits dans un hypothétique événement qui aurait lieu le 23 mars.

D'après plusieurs indiscrétions, Apple aurait bien informé certaines de ses équipes que cette date serait celle d'un grand rendez-vous. Cependant, à la dernière minute, Apple aurait décidé de repousser cet événement au mois d'avril.

Sans raison apparente, la firme de Cupertino ne serait pas encore prête pour les annonces à venir, pour rappel, les AirTags sont prévus pour le prochain Apple Event, comme les premiers iPad Pro avec les écrans miniLED et les AirPods de troisième génération (le dernier étant nettement plus incertain).



Jon Prosser s'est à nouveau exprimé sur Twitter pour déclarer le changement de date, le leaker explique que l'Apple Event aura lieu le mois prochain, mais sans donner de jour précis.

The event is in April. 🤦🏼‍♂️



I’ll explain on FPT.



RIP my eyebrows. 🥸