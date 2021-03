The Walking Dead: Survivors : un nouveau jeu de stratégie en approche de l'App Store

Il y a 2 heures

Guillaume Gabriel

1

Que les nombreux amateurs de la série ou des livres The Walking Dead se réjouissent : un nouveau jeu officiel arrive très prochainement sur iOS et Android. Portant le nom de The Walking Dead: Survivors (v0.9.1, 934 Mo, iOS 10.0), ce dernier est développé par ELEX, en partenariat avec Skybound Entertainment.

Publicité

Prenant la forme d'un jeu de stratégie, vous allez donc devoir survivre avec vos survivants et faire face aux hordes de morts-vivants. Voici le trailer, contenant des phases de gameplay :

The Walking Dead: Survivors

Avez-vous ce qu'il faut pour diriger une communauté dans le monde de The Walking Dead ? Pouvez-vous surmonter la menace sans fin des marcheurs itinérants alors que vous récupérez des fournitures dans le paysage ravagé ? Croisez les héros emblématiques de Walking Dead Rick, Michonne et Glenn pendant que vous parcourez les ondes radio à la recherche d'autres survivants.



Construisez un refuge contre les décombres et défendez-le contre des hordes de zombies - mais soyez prêt à combattre les vivants comme les morts ! Chaque action que vous entreprendrez dans ce monde impitoyable viendra avec un choix difficile: votre humanité ou votre survie ?

Ainsi, vous devrez ramasser des matériaux afin de construire des maisons et des protections pour protéger votre petite troupe de survivants. Les différents personnages auront deux classes : les survivants au combat et les survivants au développement, avec des compétences et des capacités uniques.



Bien sûr, il sera possible d'améliorer vos héros pour les rendre plus forts et assurer une victoire dans des combats face à d'autres survivants ou les morts-vivants.



The Walking Dead: Survivors est disponible en précommande sur l'App Store américain et britannique et sera lancé au courant de l'été 2021.

Publicité

Télécharger le jeu The Walking Dead: Survivors