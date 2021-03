Apple serait légèrement impacté par la pénurie de composants électroniques

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

Réagir

Grâce à son indépendance au niveau des puces électroniques, Apple peut se targuer d'être l'un des rares si ce n'est le seul constructeur de smartphones à ne pas ressentir la pénurie mondiale. Cependant, Apple ne fabrique pas encore ses propres écrans OLED et c'est justement sur ce point que cela pourrait poser soucis.

Publicité

Apple finalement impacté par la pénurie comme les autres ?

Vous le savez tout autant que nous, tout va très vite dans le monde du high-tech et les informations d'hier peuvent ne pas correspondent exactement à celles que nous apprenons 24 heures plus tard, surtout quand la pandémie entre en jeu. Hier, nous vous avons relayé l'information comme quoi Apple serait l'un des rares à ne pas être impacté par la pénurie de composants électroniques qui dure depuis plusieurs mois et qui devrait continuer jusqu'à la fin de l'année. Aujourd'hui, nous apprenons que la production des iPhone 12 pourrait légèrement ralentir car, une usine Samsung, responsable de 5% des fabrications mondiales de puces mais également de dalles, serait fermée depuis plus d'un mois.

Koh Dong-Jin, co-PDG qui supervise la division mobile de Samsung, a déclaré lors d'une réunion des actionnaires :

La pénurie provoquée par la forte demande de puces pendant la pandémie a été exacerbée par la fermeture d'une usine Samsung au Texas à la suite d'une tempête hivernale. L'usine de fabrication de puces, responsable de 5% de l'approvisionnement mondial, est inactive depuis le 16 février, entraînant des répercussions généralisées tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Il existe un déséquilibre sérieux entre l'offre et la demande de puces dans le secteur informatique à l'échelle mondiale.

Comme Apple fabrique ses propres puces, il ne devrait pas y avoir de soucis de ce côté-là mais en revanche, ai niveau des "puces de pilote" implantées dans les écrans OLED iPhone c'est une autre histoire. Pour rappel, les écrans OLED des iPhone 12 sont conçus par Samsung et donc dans les usines de la marque coréenne. Espérons tout de même que cela ne créé pas une importante pénurie pour Apple.



L'usine produit également des puces pour les panneaux de diodes électroluminescentes organiques et pour les capteurs d'images. La pénurie d'approvisionnement frappant Qualcomm affectera un large éventail de fabricants de smartphones qui comptent sur l'entreprise pour les composants clés. Apple, qui achète des panneaux OLED à Samsung, pourrait également faire face à des perturbations dans la production d'iPhone.

Source