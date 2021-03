Fallen of the Round : un RPG tactique réaliste à venir sur iOS

Alban Martin

Le développeur Hideki Hanida vient de lancer les précommandes de son jeu Fallen of the Round, un roguelike de donjon avec des miniatures pratiquement photoréalistes.



Regardez le trailer vidéo :

Fallen of the Round : une perle japonaise à venir sur iOS

Fallen of the Round propose des graphismes 3D réalistes où les unités ressemblent à de vraies figurines que vous trouverez dans Games Workshop par exemple. Le jeu propose également d'énormes donjons dans le même style, et le but du jeu est de combattre les monstres que vous rencontrez dans ces endroits.



La partie combat, des sortes d'escarmouches, sont assez faciles à comprendre mais impliquent beaucoup de construction de deck stratégique. Dans les batailles, vous placez vos pions et visez les ennemis à attaquer. L'endroit où vous les placez dépend des caractéristiques de chaque classe et est crucial pour votre emporter la victoire.

Vaincre les ennemis dans chaque scénario de bataille vous permet également d'obtenir de nouveaux pions et de les améliorer pour qu'ils soient beaucoup plus forts pour traverser les zones les plus difficiles du jeu. Collecter trois fois le même pion augmente le rang et vous permet de l'équiper de nouvelles compétences qui peuvent être déclenchées à des endroits spécifiques.



En fin de compte, comme dans tout bon RPG tactique, la bonne combinaison de compétences et de classes affectera massivement la force de votre groupe.



Vous pourrez télécharger Fallen of the Round lors de son lancement sur l'App Store iOS le 6 avril, mais vous pouvez le précommander maintenant pour le prix de 3,49€.

Qui se rue dessus ?

