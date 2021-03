Les faveurs secrètes du SAV d'Apple aux clients sympathiques et respectueux

William Teixeira

On ne le dira jamais assez, mais les personnes qui ont le sourire et qui sont bienveillantes avec les autres ont toujours plus de chance au quotidien. Une vidéo postée en décembre 2020 sur TikTok par @Tanicornerstone commence à faire un joli buzz. Une ancienne employée d'Apple Store dévoile un programme "secret" destiné aux clients qui ont un comportement irréprochable.

Les faveurs possibles en Apple Store

Travailler dans un service après-vente n'est pas toujours simple, on est très souvent confronté à des clients mécontents qui peuvent rapidement adopter un comportement déplacé lorsqu'ils perdent patience.



Si certains sont insultants ou malpolis, d'autres prennent leur temps et écoutent attentivement les explications de la personne qu'ils ont en face d'eux. D'après une utilisatrice de TikTok qui travaillait auparavant en Apple Store, le SAV détiendrait des cartes secrètes pour récompenser les clients qui ont une bonne attitude.

Rien ne serait obligé ou même encadré par des règles, ce serait directement l'employé qui prendrait la décision de faire un cadeau au client.



L'ancienne employée du SAV d'Apple explique :

Je travaillais pour Apple. Si vous êtes impolis avec les membres du Genius Bar ou le personnel d’entretien, votre problème sera résolu la plupart du temps – cependant vous allez devoir payer pour cela.

Dans le cas contraire, si vous êtes quelqu'un de "cool", respectueux et que vous êtes compréhensif, il y a des chances qu'une réparation qui était normalement payante... soit gratuite !



@Tanicornerstone explique que la réparation la plus fréquente était des produits Apple qui étaient endommagé par de l'eau. Normalement, le remplacement est payant, mais un employé peut "récompenser" un client en annulant la facturation.



La publication de cette vidéo a généré plus de 115 000 likes et 880 commentaires, certains clients ont confirmé que cela était vrai, puisqu'ils ont eu l'occasion d'avoir une "récompense" par un employé Apple, d'autres ont affirmé que cela a bien existé, mais que ce n'est plus d'actualité.

En général, la majorité des réparations offertes sont auprès des étudiants qui ont un budget assez limité, c'est ce qu'on peut remarquer dans les témoignages dans les commentaires de la vidéo.