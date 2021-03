Keynote : Apple aurait laissé fuiter la date du 23 mars pour trouver la taupe en interne

Julien Russo

Quand on possède un poste avec de grandes responsabilités, on peut figurer sur la liste des rares personnes qui obtiennent les informations avant l'heure. Chez Apple, la culture du secret est sacrée, c'est pour cette raison que peu de personnes sont au courant des informations qui ne sont pas encore officialisées. Cependant, malgré ces précautions, des fuites ont lieu avant chaque conférence !

L'Apple Event du 23 mars, une manipulation d'Apple ?

Il y a un peu plus d'une semaine, toutes les rumeurs nous indiquaient l'annonce imminente d'une keynote le 23 mars. Cependant, celles-ci se sont progressivement désistées pour dire qu'au final, c'était une erreur.



D'après une récente déclaration de Jon Prosser dans une vidéo YouTube, Apple aurait volontairement induit en erreur ses employés pour détecter qui était la personne qui vendait les informations à des leakers.

Bien évidemment, chez Apple comme partout ailleurs, la divulgation d'informations confidentielles peut être un motif de licenciement, c'est considéré comme une faute grave.

Ce piège de communiquer une fausse date est la meilleure façon pour savoir qui est la taupe, imaginez 3 équipes dans différents locaux, la direction donne à la première équipe la date du 23 mars, puis à l'autre la date du 24 mars et à la dernière le 25 mars.

Dès que l'information circule sur internet, l'entreprise peut facilement savoir dans quelle équipe se trouve la personne qui vend les informations qu'on lui communique. Cette technique vieille comme le monde est d'une efficacité impressionnante !



Selon Jon Prosser, l'Apple Event qui dévoilera les nouveaux iPad Pro, les AirPods 3 et les très attendus AirTags devrait avoir lieu en avril. Évidemment, il est impossible pour l'instant de communiquer une date précise. On espère quand même que Prosser n'a pas perdu une source fiable !