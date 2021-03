Les manettes du PSVR 2 dévoilées par Sony

Alors que le mois dernier, Sony dévoilait les premières informations autour de sa seconde version de casque de réalité virtuelle, le PSVR 2, voilà que la firme nipponne va plus loin aujourd'hui. En effet, c'est au tour des nouvelles manettes d'être dévoilées officiellement au travers d'un article présent sur le blog officiel.

Et les ajouts sont nombreux et très prometteurs, avec des gâchettes adaptatives, un retour haptique optimisé ou encore une détection du contact des doigts et un suivi de la manette par le casque.

Sony présente les nouvelles manettes du PSVR 2

C'est sur le PS Blog que Sony a choisi de présenter les manettes qui accompagneront le futur casque PSVR dans sa seconde version. Si le design change totalement par rapport au premier modèle, ce sont les nouveautés qui sont fortes prometteuses : des gâchettes adaptatives qui "ajoutent une tension palpable lorsque le joueur appuie dessus", un retour haptique optimisé pour "rendre chaque sensation en jeu plus percutante, plus texturée et plus nuancée" tout comme une détection du contact des doigt et suivi de la manette par le casque grâce à un "anneau de suivi".

Vous constaterez que la manette est bien équilibrée et agréable à tenir dans chacune de vos mains. Nous avons appliqué les conclusions de nos tests auprès d’utilisateurs ayant différentes tailles de mains, ainsi que nos connaissances découlant de décennies de conception de manettes pour toutes les plateformes PlayStation. Il en résulte un design emblématique qui transformera en profondeur la manière d’aborder les jeux VR.

Si on ne sait pas quand le PSVR 2 verra le jour, Sony ajoute que les développeurs recevront très prochainement des prototypes de la manette.