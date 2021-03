La puce M1 et A14 Bionic font l'objet d'une poursuite judiciaire

Future Link Systems assure dans sa plainte avoir contacté Apple à plusieurs reprises pour demander à l'entreprise de payer une licence, mais le géant californien n'aurait rien voulu entendre estimant qu'il s'agit de sa propre technologie . Selon le plaignant, Apple aurait pleine connaissance de la gravité de la situation et ferait tout pour éviter la discussion afin de ne pas entrer dans des négociations. Source

Nous venons d'apprendre aujourd'hui que la société Future Link Systems a déposé plainte contre Apple devant un tribunal du Texas. L'entreprise est ouvertement accusée d'utiliser quatre brevets qui ne lui appartiennent pas, selon le plaignant, les technologies qui auraient été "volé" par Apple sont des améliorations de circuits électroniques . Les brevets seraient en ce moment même exploité en plein cœur de la conception de la puce M1 et la puce A14 Bionic.

Nouvelle procédure judiciaire à l'encontre d'Apple, le géant californien est cette fois poursuivie par une entreprise qui affirme détenir quatre brevets qui se rapprochent un peu trop de ceux utilisés pour la puce M1 (dans les derniers MacBook Pro) et l'A14 Bionic (dans les iPhone 12). Une fois de plus, Apple est accusé d'utiliser des brevets sans en avoir l'autorisation.

