WhatsApp arrête le support d'iOS 9 et de l'iPhone 4S

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

La populaire application de messagerie instantanée WhatsApp a été mise à jour en version 2.21.50 cette semaine avec un changement importants pour ceux qui ont d’anciens smartphones Apple. La dernière mise à jour de l'application abandonne en effet la prise en charge d'iOS 9, ce qui signifie qu'elle ne fonctionne plus sur iPhone 4s.

WhatsApp fait le ménage dans les versions supportées

Depuis cette semaine, WhatsApp pour iPhone ne peut être installé que sur des téléphones Apple ayant au minimum iOS 10. Comme l'iPhone 4s ne peut pas être mis à jour vers iOS 10, les utilisateurs qui possèdent toujours l'un de ces modèles ne peuvent plus mettre à jour l'application.

Selon un nouvel article d'assistance publié sur le site officiel de WhatsApp, voici les nouvelles exigences pour installer l'application :

Android sous Android 4.0.3 et versions supérieures

iPhone sous iOS 10 et versions supérieures

Certains téléphones fonctionnant sous KaiOS 2.5.1 et versions supérieures, y compris JioPhone et JioPhone 2

La dernière fois que l'application a été mise à jour pour supprimer la prise en charge des téléphones plus anciens, c'était en février 2020 avec une version qui a abandonné le support d'iOS 8.



Si vous utilisez toujours WhatsApp sur un appareil non pris en charge, nous vous recommandons d'exporter tout votre historique de chat avant que l'application ne cesse de fonctionner complètement. Bien que les mises à jour de l’application ne soient plus accessibles, les services continuent de fonctionner pendant un certain temps.

