Casque Apple : suivi oculaire et reconnaissance d'iris selon Kuo

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Alban Martin

D'après le très célèbre analyste Ming-Chi Kuo, le prochain casque de réalité mixte d'Apple sera équipé d'un système avancé de suivi oculaire. C'est dans une note à destination des investisseurs que le mieux informé du moment nous dévoile quelques détails.

Le premier casque Apple pourrait disrupter le marché

Le système de suivi oculaire comprendra un émetteur et un récepteur capables de détecter et d'analyser les informations sur les mouvements oculaires, fournissant aux utilisateurs des images et des informations adaptées à chaque instant grâce à des algorithmes.

Le système de suivi oculaire d'Apple comprend un émetteur et un récepteur. L'extrémité de transmission fournit une ou plusieurs longueurs d'onde différentes de lumière invisible, et l'extrémité de réception détecte le changement de la lumière invisible réfléchie par le globe oculaire et juge le mouvement du globe oculaire sur la base du changement.

Kuo dit que la plupart des appareils à porter sur la tête sont gérés par des contrôleurs portables qui ne peuvent pas offrir une expérience utilisateur fluide. Il pense qu'il existe plusieurs avantages à un système de suivi oculaire comme celui qu'Apple utilisera, notamment une expérience visuelle intuitive qui interagit de manière transparente avec l'environnement externe, un fonctionnement plus naturel pouvant être contrôlé avec des mouvements oculaires et une charge de calcul réduite là où l'utilisateur ne regarde pas.

On ne sait pas encore si le casque d'Apple sera capable de prendre en charge la reconnaissance de l'iris, mais Kuo dit que sur la base des spécifications matérielles, une fonction de reconnaissance de l'iris devrait être possible. Si cela peut être mis en œuvre, Kuo s'attend à ce que les utilisateurs puissent l'utiliser pour une «méthode Apple Pay plus intuitive» avec ce casque.



Ce n'est pas la première fois que nous entendons des rumeurs sur un système de suivi oculaire. Les informations indiquaient précédemment que le casque comporterait des capacités avancées de suivi des yeux ainsi que plus d'une quinzaine de caméras pour suivre les mouvements de la main.



Kuo a annoncé plus tôt ce mois-ci qu'Apple publierait son casque de réalité mixte mi-2022, le casque devant ensuite être suivi de lunettes de réalité augmentée en 2025. Les fameuses Apple Glass.



Des rumeurs antérieures ont indiqué que le casque offrirait à la fois des capacités VR / AR, tout comme les autres casques de réalité mixte sur le marché. Le casque Apple serait équipé de deux écrans Micro-OLED de Sony pour offrir une expérience AR transparente ainsi qu'une expérience VR de premier plan.



Bloomberg a déclaré que le casque serait un "appareil de réalité virtuelle principalement" offrant un environnement 3D pour jouer, regarder des vidéos et communiquer. La fonctionnalité AR serait limitée et Apple prévoit d'inclure de puissants processeurs pour gérer les fonctionnalités de jeu.



On s'attend à ce que le casque soit plus léger que les autres appareils VR du marché, mais il aura un prix élevé et pourrait coûter 999$ aux États-Unis. Soit certainement 1159€ chez nous.