La saga Life Is Strange de retour le 10 septembre

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

En parallèle des annonces mobiles ayant eu lieu durant la nuit, la conférence Square Enix Presents a également servi au studio pour annoncer la suite très attendue de l'excellente saga Life Is Strange. Dès cet automne, il sera possible de découvrir le nouvel opus True Colors qui mettra en scène de nouveaux personnages, dont l'héroïne principale Alex.

Jeune musicienne, cette dernière doit alors faire face à la mort de son frère, en choisissant de déménager dans la petite ville d'Haven Springs. Voici la bande-annonce :

Life Is Strange: True Colors pour le 10 septembre

En développement depuis 2017 chez Deck Nine Games, le nouveau jeu Life Is Strange: True Colors vient d'être annoncé officiellement durant la conférence Square Enix Presents. Une bien belle nouvelle pour les nombreux amateurs de la sublime saga, qui pourront découvrir la charmante petite ville d'Haven Springs, lieu où Alex, personnage principal, a décidé de s'installer suite à la mort de son frère.



Un accident fatal dont l'héroïne va alors s'intéresser afin de découvrir les circonstances du drame... Petit bonus, cette dernière est capable de percevoir les émotions des gens, représentée sous forme de couleurs qui décrivent alors le sentiment actuel de la personne.



Comme toujours, on peut s'attendre à une bande originale très soignée et un scénario à couper le souffle ! Le jeu sortira le 10 septembre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC et Stadia. Espérons que ce dernier, comme les précédents opus, verra le jour sur iOS et Android.



Dans un même temps, les développeurs ont annoncé Life is Strange Remastered Collection, qui permettra de jouer à tous les anciens opus avec des graphismes améliorés.