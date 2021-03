Bons plans iOS : Shadowmatic, Symmetrain, Nature

Hier à 21:40

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Shadowmatic, Symmetrain, Nature. L'occasion d'économiser 29,3€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Instants (App, iPhone, v3.3, 154 Mo, iOS 14.0, Hi Mom S.A.S) passe de 2,29 € à gratuit.

L'application Instants est un simple outil pour vous permettre d'ajouter un effet "instantané" à vos photographies.



Comme les anciens appareils photos, qui reviennent d'ailleurs grandement à la mode, vous aurez la sensation d'une impression instantané. Des outils dans l'outil sont également présents avec la possibilité d'ajouter du texte, d'ajouter des filtres et des effets.



Les + : Parfait pour les réseaux sociaux

Télécharger l'app gratuite Instants





FloatOn (App, iPhone / iPad, v1.3.0, 7 Mo, iOS 14.1, Xiamen ZeroOne World Technolog...) passe de 1,09 € à gratuit. FloatOn est toujours là pour vous lorsque vous en avez besoin. Il vous permet de déployer un widget qui peut être utilisée sur l'écran d'accueil ou sur n'importe quelle application. Choisissez entre une horloge flottante, une minuterie ou un rappel de devis.

FloatOn prend également en charge un moniteur d'activité qui vous permet d'afficher des informations en temps réel telles que l'utilisation du processeur, le niveau de la batterie, le stockage gratuit et le trafic réseau.



Les + :



Pratique et personnalisable

Télécharger l'app gratuite FloatOn





Aurora Recorder (App, iPhone, v1.7.5, 25 Mo, iOS 11.0, Junyu Kuang) passe de 2,29 € à gratuit. Aurora Recorder est une application d'enregistrement audio conçue pour Apple Watch. Enregistrez instantanément en appuyant sur le cadran de la montre. Aurora permet l'enregistrement en arrière-plan et la possibilité de vérifier l'état d'enregistrement à partir du cadran de la montre.



Synchronisez automatiquement les fichiers d'enregistrement entre votre Apple Watch et votre iPhone. Vous pouvez également exporter et partager des fichiers via le partage iOS. Aucun accès Internet n'est requis, ce qui rend l'Aurora Recorder plus facile que jamais à utiliser.



Pour les étudiants et les pros

Télécharger l'app gratuite Aurora Recorder





Nature (App, iPhone / iPad, v1.4.1, 32 Mo, iOS 13.1, Anna Koynova) passe de 3,49 € à gratuit. Dans Nature, écoutez une grande collection de sons de la nature enregistrés dans le monde entier, écoutez des oiseaux dans la forêt brésilienne ou les vagues de la mer Baltique. Bruits de forêt ou de tonnerre près de la ville ou sons de métro animée en Australie, il y en a pour tous les goûts !



L'application Nature fonctionne en arrière-plan et dispose également d'un minuteur à arrêt automatique.



Des bruits variés pour vous endormir

Télécharger l'app gratuite Nature





Jeux gratuits iOS :

Rogue Hearts (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.5.18, 468 Mo, iOS 8.0, NINETAIL Co., Ltd) passe de 1,09 € à gratuit. Bienvenue dans cette réinterprétation moderne d'un Dungeon-RPG mettant, comme son nom l'indique, l'exploration de donjons en avant.



Il vous faudra de la stratégie pour venir à bout des différents niveaux générés aléatoirement...



Les + : La durée de vie

La durée de vie

Une valeur sûre

Télécharger le jeu gratuit Rogue Hearts





Cat on a Diet (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v5.0, 66 Mo, iOS 9.0, NAWIA GAMES Sp. z o.o.) passe de 2,29 € à gratuit.

Être un chat à la diète, c'est pas facile, pas vrai ? Mais un chat, c'est malin... Le bougre va tout faire pour mettre la main sur le pot de cookies, même si pour ça, il faudra risquer ses poils...



Dans un jeu qui s'apparent à Cut the Rope et compères, Cat on a Diet est un beau casse-tête qui ravira les petits et les grands !



Durée de vie (100 niveaux)

Télécharger le jeu gratuit Cat on a Diet





Symmetrain (Jeu, Action / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.3.2, 47 Mo, iOS 9.0, Black Pants Studio GmbH) passe de 1,09 € à gratuit.

Choisissez un train et votre voyage commencera. Au fur et à mesure que votre train avance, vous devez essayer de choisir les arbres, les buissons, les formations rocheuses et autres objets qui se trouvent d'un côté des voies et pas de l'autre. Si vous manquez un obstacle ou appuyez de manière incorrecte, votre train sera retardé.



S'il est trop retardé, il disparaîtra de la vue et le jeu sera terminé. Vous pouvez tirer sur le frein d'urgence pour ralentir un peu les choses quand les choses deviennent agitées et vous remettre de l'ordre.



Les + : Un jeu d'action dans lequel vous travaillerez votre concentration !

Comprend 8 environnements Publicité Publicité Télécharger le jeu gratuit Symmetrain





Promotions iOS :

DISTRAINT 2 (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.6, 158 Mo, iOS 8.0, Winterveil Studios Oy) passe de 6,99 € à 2,29 €. DISTRAINT 2 est un jeu d'aventure horrifique en 2D.



Vous incarnez Price, un homme qui a abandonné son humanité pour s'associer avec une entreprise importante : McDade, Bruton & Moore.



DISTRAINT 2 est la suite directe du premier jeu. C'est un conte sinistre où il s'agit de reprendre espoir et de trouver sa propre voie.



Nous avions fait un test du jeu à cette adresse (spolier : c'est une perle).

Télécharger DISTRAINT 2 à 2,29 €





Pavilion Mobile (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.41, 670 Mo, iOS 11.0, Visiontrick Media AB) passe de 4,49 € à 2,29 €. Pavilion est un jeu qui a été nominé aux IMGA et plusieurs fois primé avec ses énigmes à la 4ème personne ! Oui, en effet vous devez aider un mystérieux personnage à s'en sortir dans des puzzles oniriques où l'on a du mal à distinguer la réalité de la fantaisie. En plus, vous êtes livré à vous-même, sans explication. Comme je vous le disais, le but dans Pavilion est de guider un personnage en lui ouvrant le chemin, d'où le jeu à la 4ème personne. Pour cela, il faudra interagir avec l'environnement (objets, mais aussi lumières et sons) où l'énigme se mêle à l'exploration.



Prenez-vous pour Dieu et observez bien le comportement de votre sujet, tantôt affaibli, tantôt frigorifié, etc. C'est assez remarquable au niveau des détails, alors regardez bien ce jeu merveilleux !



Le concept

Télécharger Pavilion Mobile à 2,29 €