Le Brésil inflige une amende à Apple pour l’absence de chargeur

Il y a 56 min

Medhi Naitmazi

3

Apple a été condamné à une amende de près de 2 millions de dollars dans l'État brésilien de São Paulo pour violations du Code du droit de la consommation en raison de l'absence de chargeur dans la boîte des nouveaux iPhones. Mais ce n’est pas la seule accusation.

Le Brésil attaque Apple

Procon-SP, l'agence de protection des consommateurs de São Paulo, l’équivalent de la CNIL, a décidé d'infliger une amende à Apple après un examen minutieux de la décision de retirer l'adaptateur secteur des boîtiers des iPhones. Avec l'iPhone 12, Apple a retiré l'adaptateur secteur de la boîte, affirmant que cela réduirait les émissions de carbone et l'utilisation de terres rares. Et ce changement a également été opéré dans les boîtes des iPhone antérieurs encore en vente comme les iPhone 11 par exemple.



En décembre, l'agence brésilienne a informé Apple que vendre un iPhone dans le pays sans chargeur dans la boîte est une violation du code de la défense du consommateur. Apple a répondu aux préoccupations de l'agence en disant que la plupart des clients ont déjà des adaptateurs de rechange et qu'il n'est pas nécessaire d'en fournir un autre dans la boîte.

Fernando Capez, directeur exécutif de Procon-SP, a lancé un avertissement à Apple après l'amende, affirmant qu'il devait respecter et comprendre la loi et les institutions brésiliennes sur la consommation. Outre l'absence de chargeur, Apple est également condamné à une amende pour avoir induit les clients en erreur sur la résistance à l'eau des iPhones.



Depuis l'iPhone 7, les iPhones sont résistants à l'eau selon des spécifications différentes. La série plus récente ‌iPhone 12‌, par exemple, est certifiée IP68 pour une immersion dans l'eau jusqu'à 6 mètres pendant 30 minutes.

Procon-SP affirme qu'Apple a refusé de réparer les appareils des clients qui avaient subi des dégâts dus à l’eau avec leurs iPhones «résistants à l'eau», même s'ils étaient sous garantie. Et il faut savoir que si l'iPhone 12 mini coûte 729$ aux États-Unis où 809€ en France, au Brésil, le même téléphone coûte environ 1200$.



Outre le retrait du chargeur sur l'iPhone 12 et la résistance à l’eau, Procon-SP signale d'autres problèmes avec Apple, tels que :

Problèmes de mise à jour iOS : certains utilisateurs ont signalé des «problèmes avec certaines fonctions» sur leur iPhone après les avoir mis à jour, ce qu'Apple n'a pas aidé (le fameux batterygate)

: certains utilisateurs ont signalé des «problèmes avec certaines fonctions» sur leur iPhone après les avoir mis à jour, ce qu'Apple n'a pas aidé (le fameux batterygate) Clauses abusives : Apple s'exonère de toutes garanties légales et implicites et des vices cachés ou non apparents.

Apple aura la possibilité de faire appel de l'amende de 2 millions de dollars. La firme n’a en tout cas pas commenté cette décision qui vient s’ajouter aux nombreuses procédures en cours.